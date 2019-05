Diabete e prevenzione nel report Diabete Tipo 2 e Obesità

La prevenzione del Diabete : Alla prevenzione del diabete è dedicato il secondo aggiornamento tratto dalle Linee Guida 2019 della Società Americana del diabete (American diabete s Association: ADA). Il primo aggiornamento era dedicato a come migliorare l’assistenza e promuovere la salute nella popolazione. Molte ricerche controllate e randomizzate su ampie popolazioni hanno dimostrato che una modificazione delle abitudini di vita e dei comportamenti, comprensiva di ...

Predizione e prevenzione del Diabete mellito di tipo 1 nei bambini : Negli ultimi anni molti studi sono stati condotti sul rischio di sviluppare il diabete mellito di tipo 1 (DMT1 ), sulla familiarità per DMT1 , sui geni e sui biomarker immunologici e metabolici coinvolti in questa patologia cronica autoimmune [1]. Ci sono al mondo circa 550.000 bambini con DMT1. Ogni anno il DMT1 viene diagnosticato in circa 86.000 bambini e l’incidenza aumenta del 3% circa ogni anno [2]. Trattandosi di una delle malattie ...