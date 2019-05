Auto | Mini Challenge a Misano è sempre Sandrucci il più veloce

Autonomia : Gelmini - 'essenziale per maggiore efficienza' : Roma, 18 mag. (AdnKronos) - “L’Autonomia regionale è un passaggio essenziale per combattere davvero gli sprechi, ridurre la spesa improduttiva, aumentare l’efficienza della macchina pubblica e renderla più vicina ai cittadini. E lo è a maggior ragione per le potenzialità del Piemonte, una Regione in

Autostrade - il ministero blocca i pedaggi ma non per tutti. Da Intesa a Gavio c’è chi guadagnerà di più : Uno stop così deciso ai rincari autostradali non si era mai visto. Il ministro Danilo Toninelli, come promesso, ha azzerato gli aumenti 2019 sul 90% della rete. Ma nel restante 10 per cento di Autostrade autorizzate a ritoccare i pedaggi – che include pur sempre 11 concessionarie su 26 – ce ne sono diverse che fanno capo al blocco Gavio-Intesa Sanpaolo, infrastrutture sulle quali la Lega ha più di un interesse. Non se ne sono accorti ...

Donne e Autostima - nasce Mind the Gap : la nuova sezione al femminile del Messaggero : La prima tappa del lungo cammino che Il Messaggero si appresta ad approfondire è il gap di genere, vale a dire il divario tra l'universo maschile e quello femminile, soprattutto in...

Fermo - precipita dal balcone di casa e cade su un’Auto parcheggiata nel condominio : è grave : Un uomo di settantasei anni è caduto dal balcone dell’appartamento in cui risiede a Porto San Giorgio, nella provincia di Fermo. A causa dei gravi traumi riportati cadendo su un’auto parcheggiata sotto il condominio è stato trasportato all’ospedale regionale di Ancona. Ancora da ricostruire la dinamica dei fatti.Continua a leggere

Gianni De Michelis - l’ex ministro con la passione del ballo Autore della guida delle discoteche : L'ex deputato ed ex ministro socialista Gianni De Michelis è morto all'età di 78 anni. De Michelis è noto non soltanto per la sua carriera politica, ma anche per la sua passione per il ballo, sfociata nella realizzazione di una guida alle discoteche italiane dal titolo 'Dove andiamo a ballare questa sera?'.Continua a leggere

Guida Autonoma in Italia - il futuro è Oggi! Lo conferma il Ministro Toninelli : Guida autonoma, il futuro dell’automotive diventa sempre più concreto anche in Italia, il via alla sperimentazione su strade pubbliche è stata ufficializzata dal Ministro Toninelli Data storica quella di oggi, lo conferma il post del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Toninelli, sulle strade Italiane arriva il primo veicolo a Guida autonoma. Il Ministero ha di fatto rilasciato la prima autorizzazione alla sperimentazione su ...

Il ministero dei Trasporti ha Autorizzato la sperimentazione di Auto che si guidano da sole a Torino e a Parma : Martedì il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato per la prima volta la sperimentazione di automobili che si guidano da sole su alcune strade pubbliche italiane, a Torino e a Parma. La direzione generale Motorizzazione ha concesso la possibilità

Guida Autonoma - via libera dal Ministero dei Trasporti per i test su strada in Italia : L’ultimo atto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dà ufficialmente avvio alle sperimentazioni dei veicoli dotati di autopilota sulle strade pubbliche del nostro Paese: infatti, la Direzione generale Motorizzazione del Mit ha rilasciato l’autorizzazione ai test su strada pubblica del primo veicolo self driving. Il via libera arriva dopo l’avallo da parte dell’Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road, espresso ...

Auto a guida Autonoma - il ministero Autorizza la prima sperimentazione su strada pubblica. Primi test a Torino e a Parma : Arrivano le Auto a guida Autonoma in Italia. Lo ha deciso la Direzione generale Motorizzazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha rilasciato oggi l’Autorizzazione alla sperimentazione su strada pubblica. Si tratta del primo via libera del ministero dopo il parere positivo espresso il 22 marzo scorso dall’Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road. Entusiasta il ministro Danilo Toninelli che ha commentato: ...

Miceli (Cgil) : "Su salari minimi Governo ricattato da sindacati Autonomi" : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) - “Ha ragione Landini a sostenere che va cancellato dal testo del ddl il riferimento alla cifra di 9 euro. Quella cifra va tolta perché senza un esplicito riferimento ai valori dei minimi contrattuali per ciascuna categoria, il salario minimo diventa una norma taglia-sala

Miceli - Cgil - : "Su salari minimi Governo ricattato da sindacati Autonomi" : 'Ha ragione Landini a sostenere che va cancellato dal testo del ddl il riferimento alla cifra di 9 euro. Quella cifra va tolta perché senza un esplicito riferimento ai valori dei minimi contrattuali ...

Ministero dei Trasporti dà la prima Autorizzazione per la guida Autonoma su strada : La Direzione generale Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rilasciato oggi l’autorizzazione alla sperimentazione su strada pubblica del primo veicolo a guida autonoma in Italia.Si tratta del primo via libera del Ministero dopo il parere positivo espresso il 22 marzo scorso dall’Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road. Lo rende noto il Mit, sottolineando che con questo atto formale si ...

Concorsi Agenzia del Demanio - PT - Port Autority - FS - Ministeri : invio cv a maggio e giugno : Al momento, sono in atto numerosi bandi di concorso pubblico da parte dell'Agenzia del Demanio, delle Poste Italiane, dell'Autorità di Sistema Portuale, del Gruppo delle Ferrovie dello Stato, del Ministero della Giustizia e Ministero dell'Interno, per l'assunzione di vari profili altamente preparati da destinare in alcune province e regioni d'Italia. Concorsi pubblici a maggio L'Agenzia del Demanio ha attivato un avviso di selezione, per il ...

Parigi - cacciate dall'Autobus perché avevano la minigonna : L'azienda è accusata di avere scelto una politica di compromesso con i ras delle banlieue. Per limitare le sassaiole contro i veicoli e riuscire a svolgere il servizio anche nei territori considerati ...