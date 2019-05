Alternative a Harkless

lanotiziasportiva

(Di sabato 18 maggio 2019) Ventinove punti, 11/19 dal campo, 4/4 dalla lunetta, otto rimbalzi e tre stoppate in due gare. Peccato che a questo sforzo e a questi numeri, messi a segno da un sorprendente Maurice, non sia corrisposto nemmeno un successo.Con il 2-0 maturato nelle due gare alla Oracle Arena in casa dei Golden State Warriors infatti i Blazers sono esattamente dove non volevano essere. I campioni in carica (sempre privi di Kevin Durant e DeMarcus Cousins) negli ultimi confronti di postseason contro Portland, grazie al 4-1 del secondo turno 2016 e il primo turno del 2017, hanno sbancato il Moda Center in tre delle quattro gare disputate, record che non fa presagire nulla di buono in vista delle prossime due sfide in Oregon e che soprattutto mette quasi spalle al muro la banda di Terry Stotts.Una svolta nel confronto con i gialloblù potrebbe arrivare vincendo gara 3 in programma stasera, ...