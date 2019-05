Allegri via dalla Juve | il vecchio retroscena di De Laurentiis

calcioweb.eu

(Di sabato 18 maggio 2019) Ieri l’annuncio dell’addio a fine stagione trae la. Tecnico livornese che, prima dei cinque anni in bianconero, ha allenato il Milan. All’epoca, però, non solo la Vecchia Signora era sulle sue tracce, ma anche il Napoli c’aveva pensato. Pensiero che restò poi tale, come racconta lo stesso Deai microfoni di Sky. “Conavevamo trovato una sintonia e ci avevo visto bene: ha dimostrato in questi anni il suo valore. Lui stava al Milan e prendemmo tempo. Poi, quando lui si liberò dai rossoneri io ero già andato all’estero a prendere Benitez“. Poi anche una battuta: “Sarri alla? Non mi stupirebbe… dopo quello che è successo con Higuain non mi stupisco più di nulla. Anzi, sarebbe divertente“. LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE DELLA TUA SQUADRA Per le squadre ...

AntoVitiello : Ufficiale via Allegri dalla Juve, giusto approccio per Juve-Atalanta - GoalItalia : Il titolo Juventus in Borsa ha beneficiato del divorzio con Allegri ?? - GoalItalia : 'Se resta Allegri, vado via io', Nedved deciso a cambiare guida tecnica e Paratici con lui ?? [ ?? Corriere della Ser… -