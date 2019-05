Treviso | aereo ultraleggero precipita su una casa | due morti

Blastingnews

(Di venerdì 17 maggio 2019) Una terribile tragedia si è verificata ieri sera a Caerano San Marco, nel trevigiano, precisamente in via Giorgione, quando unè improvvisamenteto su una abitazione. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, ci sono due: si tratta di un 47enne, Juri Bortoli, originario di Montebelluna, e di Mario Ceccato, un 70enne di Pederobba. Al momento non sono ancora note le cause del disastro che è costato la vita ai due uomini, i quali erano i soli a bordo del piccolo velivolo. L'si è schiantato contro la canna fumaria La testata giornalistica locale online,Today, riferisce che l'è andato a schiantarsi contro la canna fumaria dell'abitazione in questione, di proprietà di un uomo del posto, il 34enne Simone Fornier. Pare che il velivolo fosse partito da poco, decollando dal campo di "San Marco volo". L'però non sarebbe ...

