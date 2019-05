Moggi | «Sostituire Allegri sarà difficile per chiunque»

ilnapolista

(Di venerdì 17 maggio 2019)sull’addio di: “Anche Guardiola sentirà il peso di Max. Ora Inter e Napoli hanno una possibilità” Luciano, storico dirigente della Juventus è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. «Non conosco i motivi del divorzio della Juventus con Massimiliano, ma la squadra bianconera se ha fatto questo passo, vorrà dire di avere in mano qualcosa di importante. Ci può stare la decisione die la Juve ci può stare» Sul possibile successore di Max sulla panchina bianconera «Conte alla Juve non andrà, almeno penso e neanche Guardiola, Sarri lo vedo improbabile. Maarriverà in bianconero troverà difficoltà, nonfacile. Adesso qualche big potrà approfittarne, le rivali si sono rinforzate, in primis il Napoli, poi l’Inter» L'articolo: «per» sembra ...

