ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019) No, l‘ottava e ultima stagione diodnon è affatto piaciuta ai fan della serie tv cult di Hbo. Tanto che hanno lanciato unasu Change.org per chiedere alla produzione di rifarla. Anche George R.R. Martin, l’autore delle “Cronache del ghiaccio e del fuoco” a cui si ispira la serie, si è detto deluso dagli ultimi episodi in un’intervistaa Rolling Stones in cui ha espresso le sue perplessità riguardo al finale. “David Benioff e D.B. Weiss si sono dimostrati degli scrittori incompetenti quando non hanno un materiale di supporto (come i libri). Questa serie merita una stagione finale sensata”, si legge nellalanciata online che in poche ore ha superato il milione di firme. Un vero record, contando che ancora deve andare in onda l’ultimo episodio. Attualità ...

trash_italiano : Game of Thrones, una petizione per rifare l'ottava stagione - Annalaiser : RT @docmanhattan4: Perché il 'Rigirateci questa stagione di Game of Thrones', e più in generale il fatto che il pubblico vuole essere accon… - FQMagazineit : Game of Thrones, i fan in rivolta lanciano una petizione: “Rifate tutta l’ultima stagione” -