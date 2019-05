C’è un asse Renzi-Calenda

Foggia - otto arresti per assenteismo all’Asl. Timbravano cartellino e lasciavano il lavoro : C’è anche un primario : Timbravano il cartellino e abbandonavano il posto di lavoro: per questo otto dipendenti della Asl di Foggia, tra cui un primario, in servizio in un paese della provincia, sono stati messi agli arresti domiciliari. Un dirigente della stessa Asl è stato sospeso dal servizio. Operazione condotta dalla Guardia di finanza, l’accusa è di truffa nei confronti della Asl Giustizia & Impunità | Di F. Q.. ...

Playoff NBA - non C’è storia in gara-1 : Warriors a valanga su Portland - nonostante le assenze pesanti : Golden State Warriors vittoriosi su Portland con un netto 116-94, Curry ha suonato le danze in contumacia di Durant e Cousins Golden State Warriors ancora senza Durant e Cousins, non due giocatori qualunque, ma ancora una volta dilaganti sul parquet di casa. In gara-1 di Finale di Conference contro Portland, di fatto non c’è mai stata partita, un 116-94 netto, una gara nella quale gli Warriors hanno comandato dall’inizio alla ...

Insegnante ha un malore in classe e muore : per il piccolo che aveva in grembo non C’è stato nulla da fare : Un’Insegnante incinta al sesto mese di gravidanza è morta ieri mattina in ospedale, dopo aver avuto un malore improvviso mentre si trovava in classe. La donna si è accasciata a terra durante la prima ora di lezione nella scuola media di Albavilla, nel comasco. Laura Forni, 41 anni, di Tavernerio, si e’ sentita male e ha chiesto subito aiuto ai colleghi. I soccorsi sono stati immediati e la docente è stata portata all’ospedale ...

Mondiale U20 - i convocati dell’Italia per la rassegna iridata : nella lista non C’è Moise Kean : La rassegna iridata scatterà il prossimo 23 maggio in Polonia, dove gli azzurrini tenteranno l’assalto al titolo Mondiale Sono 21 i convocati del ct Nicolato per il Mondiale U20, che si terrà dal 23 maggio al 15 giugno in Polonia. La stella dell’Italia sarà Andrea Pinamonti, attaccante del Frosinone di proprietà dell’Inter che proverà a guidare gli azzurrini verso il titolo. Non ci sarà Moise Kean, ormai aggregato ...

Aereo prende fuoco in Russia - atterraggio d’emergenza a Mosca : passeggeri evacuati - C’è un morto [VIDEO] : Un Aereo della compagnia russa Aeroflot ha preso fuoco ed è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza presso l’aeroporto Sheremetyevo di Mosca. Lo riportano i media russi. L’Aereomobile è un Sukhoi Supejet 100 con 73 passeggeri a bordo. Sempre secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa russe, un passeggero ha notato il fuoco mentre l’Aereo era in volo diretto a Murmansk e ha informato l’equipaggio. Il ...

Guardiola-Juventus - sogno nel cassetto : C’è una sola possibilità : GUARDIOLA JUVENTUS- Come evidenziato da diverse indiscrezioni e voci di mercato, la Juventus potrebbe pensare a Pep Guardiola come nuovo potenziale allenatore del futuro bianconero. Un sogno nel cassetto che potrebbe concretizzarsi solamente dinanzi ad un’unica possibilità. Di fatto, ora come ora, per la Juventus sarebbe impossibile mettere le mani sul tecnico spagnolo. Cifre contrattuali […] More

Mondiali Calcio femminile 2023 – 9 Federazioni candidate per ospitare la rassegna iridata : non C’è l’Italia : Calcio, Mondiali Femminili 2023: nove candidature avanzate alla FIFA per ospitare la rassegna iridata Sono 9 le Federazioni interessate ad ospitare i Mondiali di Calcio femminile del 2023: ad annunciarlo la Fifa. I paesi che hanno espresso il proprio interesse ad ospitare il torneo sono: Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Colombia, Giappone, Nuova Zelanda e Sudafrica oltre a una possibile candidatura congiunta delle due Coree. La ...

Lupo - Viminale scrive a Trento - Bolzano e Valle d’Aosta : “C’è allarme - in assenza di altre soluzioni valutare l’abbattimento” : Sì all’abbattimento dei lupi, ma “solo a condizione che sia stata verificata l’assenza di altre soluzioni praticabili“. Lo scrive Matteo Piantedosi, capo di Gabinetto del ministro dell’Interno Matteo Salvini, in una circolare inviata ai commissari di Governo delle Province di Trento e Bolzano e al presidente della Regione Valle d’Aosta. A dieci giorni dalla presentazione del nuovo “Piano di conservazione e gestione del Lupo in ...

Di Maio all’assemblea del M5s : “Non è un mistero che lavoriamo più di Salvini. Riorganizzazione? C’è bisogno di tempo” : “Non è una novità, un mistero, che qui lavoriamo più di Salvini“. Con questa battuta Luigi Di Maio ha risposto ai parlamentari del Movimento 5 stelle che gli chiedevano di andare più spesso sui territori perchè lì “viene Salvini“. “Si lavorerà contemporaneamente per portare avanti gli impegni politici e quelli legati alla campagna delle Europee“, ha detto il vicepremier all’assemblea congiunta di ...

Congresso delle famiglie - capotreno sorprende i passeggeri : “Famiglia è dove C’è amore” : La sorpresa dei passeggeri di un convoglio ferroviario ad alta Velocità diretto a Venezi e in arrivo ala stazione di Verona. Il capotreno dopo aver preso il microfono, ha annunciato dall'altoparlante a tutti i passeggeri: "Siamo in arrivo a Verona, questo weekend più che mai la città degli innamorati. Famiglia è dove c'è amore"Continua a leggere

Basket - Eurolega 2019 - 29^ giornata : sfida decisiva per Milano - C’è il Fenerbahce di Datome e Melli con diverse assenze : Serve una grande notte all’Olimpia A|X Armani Exchange Milano per tenersi aperta con certezza la porta dei quarti di finale di Eurolega 2018-2019: nell’ultima gara casalinga della stagione regolare, con il Mediolanum Forum di Assago che si preannuncia tutto esaurito, arriva il Fenerbahce di Gigi Datome e Nicolò Melli. La squadra allenata dal leggendario Zelimir Obradovic, però, dovrà fare a meno in maniera certa di quattro pedine non ...

Di Maio : «Non faremo passare condoni. Abbasseremo le tasse - C’è un nostro piano» : Il vicepremier: flat tax? Troveremo la soluzioneAssurdo ostacolare l’intesa con la CinaSul Mose eravamo contrari, ma siamo realisti