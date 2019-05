Casa green | i consigli per limitare gli sprechi in 10 libri

huffingtonpost

(Di venerdì 17 maggio 2019) Per il pianeta, per la salute e per il portafoglio: ridurre gliè sempre più una emergenza per tutti. Soprattutto in, dove le azioni che possiamo compiere quotidianamente non sono poche. Le sfide non mancano: lo dimostrano gli autori di questi. Jérémie e Bénédicte ci raccontano come inloro sono riusciti a ridurre i rifiuti del 91 per cento. Come hanno fatto?Cambiando abitudini, imparando a fare gli acquisti, recuperando e riutilizzando ciò che prima avrebbero buttato nel bidone e soprattutto dandosi un metodo efficace. È tutto anche on line nel blog omonimo Famille Zero Dechet. Anche il libro di Bea Johnson è stato un grande successo ed è stato tradotto in 16 paesi. Tutto è nato da un blog - ZeroWasteHome - per diventare un vero e proprio movimento con tanti sostenitori: “Zero ...

