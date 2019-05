Virginia Raggi annuncia dopo Lazio-Atalanta | ‘A pagare per la sicurezza siano i club’

Blastingnews

(Di giovedì 16 maggio 2019) Terribili atti di guerriglia urbana sono accaduti fuori dallo stadio olimpico ieri sera, prima della finale di calcio di coppa Italia, che ha visto in campo le squadre dellae dell'. Per la sindacaqueste sono “occasioni sfruttate da delinquenti per creare disordini nelle città”.propone una direttiva che coinvolge i club nellaLa sua contromisura per arginare questi gravissimi atti di violenza si traduce in una delibera, che secondo la“ormai è pronta da tempo”. Verrà richiesto alle società di calcio di “contribuire economicamente al mantenimento dell'ordine pubblico e delladurante questi eventi”. Inutile dire che si vedono scene raccapriccianti in città di tutta Italia, dovuti ad atti di violenza prima di una partita di calcio. Per lanon è giusto che le spese per lasostenute soltanto dai cittadini ...

marcofurfaro : È gravissimo che il vicepremier Di Maio abbia 'strigliato' Virginia Raggi per essere andata a #CasalBruciato a riba… - Roberto_Fico : In Campidoglio con la sindaca Virginia Raggi e con il ministro Sergio Costa per parlare di #educazioneambientale. - stanzaselvaggia : Oggi Virginia Raggi e Lilli Gruber mie eroine. Grazie. -