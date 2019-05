Total War | Three Kingdoms - recensione

Days Gone fa il botto in Giappone : superate le vendite Totali di God of War : Grazie alla segnalazione di PlayStation LifeStyle, apprendiamo che le vendite totali di Days Gone sono attualmente pari a 148.195 copie in Giappone, battendo i numeri di lancio di titoli come Horizon Zero Dawn. Tuttavia, deve ancora superare le vendite di Horizon o altri giochi esclusivi PS4 come Uncharted 4 e Marvel's Spider-Man.Days Gone è stato il gioco più venduto in Giappone nella sua seconda settimana sul mercato e in 2 settimane in ...

Call of Duty 2019 sarà Totalmente diverso dai predecessori - parola di Infinity Ward : Palesemente elevate le ambizioni di Infinty Ward in vista di Call of Duty 2019, il nuovo capitolo della serie sparatutto in prima persona che, come consuetudine vuole, si appresta a vedere la luce nel corso degli ultimi mesi dell'anno. Ancora fosche le informazioni inerenti questa nuova produzione – che, tra le altre cose, dovrebbe rispondere al nome di Call of Duty Modern Warfare 4, sebbene non ci siano ancora conferme o smentite in merito – ...