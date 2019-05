Com' è andato l' incontro tra Conte e Haftar sulla Libia

Atlanta-Lazio - Lotito shock : “ho mandato a fanculo Gasperini!” Inzaghi si Complimenta col presidente [VIDEO] : Coppa Italia, Lotito beccato mentre si sfoga contro il tecnico dell’Atalanta Gasperini reo d’aver protestato per un rigore netto non concesso ai bergamaschi In casa Lazio è stata una notte di festa dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta. Il patron laziale Claudio Lotito è stato pizzicato in alcune espressioni poco eleganti durante la cena post-gara, nelle quali parla in modo critico nei confronti di Gasperini, ...

Com’è andato l’interrogatorio di Attilio Fontana : Il presidente della Lombardia indagato per abuso d'ufficio ha ammesso – fornendo spiegazioni – di aver nominato il suo ex socio in regione, scrive Luigi Ferrarella sul Corriere

Come è andato alla fine il raduno dei 'terrapiattisti' di Palermo : Tra buchi neri Come 'mentine' e manipolazioni degne di Matrix e dei poteri forti, Soros e America in testa, i terrapiattisti sono sbarcati a Palermo nel week end. Dieci ore, dalle 9 alle 19 di domenica, per mutare prospettiva e imparare a mirare orizzonti senza curvature con gli interventi degli organizzatori: Agostino Favari, Albino Galuppini, Calogero Greco. Un mix tra esoterismo e complottismo - le ...

Golf - PGA Tour 2019 : Koepka 4° e Harding 13° dopo il primo giro dell’AT&T Byron Nelson - Comandato da Denny McCarthy : Si è disputato questa notte il giro d’apertura dell’AT&T Byron Nelson, torneo del PGA Tour che si svolge a Dallas, in Texas. dopo il primo giorno sul par 71 texano a comandare è Denny McCarthy, ventiseienne del Maryland, capace di concludere in -8 davanti ai suoi connazionali Tyler Duncan e Tom Hoge, entrambi a -7. Il gruppo particolarmente nutrito, però, è quello di coloro che si trovano in quarta posizione: sono ben nove i ...

Gattuso-Bakayoko : ecco Come è andato il secondo faccia a faccia - : Rino Gattuso e Tiemoué Bakayoko si sono confrontati a Milanello dopo il furioso litigio con insulti esploso durante il primo tempo della partita di lunedì sera tra Milan e Bologna. secondo quanto ...

Inchiesta sanità e dimissioni - Alfonso Gentili - Catiuscia Marini Completi il suo mandato! : dal Dott. Alfonso Gentili riceviamo e pubblichiamo La Presidente della Regione Umbria, dott.ssa Catiuscia Marini , avendo presentato il 16 aprile scorso le dimissioni volontarie dalla carica per ...

Maurizio Montella - se n’è andato il medico che per tutta la vita ha Combattuto la Terra dei Fuochi : Oggi l’Istituto dei Tumori di Napoli “Fondazione Pascale” piange la scomparsa del dottor Maurizio Montella e si stringe intorno ai suoi cari. Direttore facente funzione della Struttura Complessa di Epidemiologia e Prevenzione di uno degli Istituti oncologici più prestigiosi di Italia, non sei riuscito ad essere nominato in via definitiva prima di essere colpito anche tu dal cancro che in Campania, che – specie nelle Terra dei Fuochi ...

Come è andato in crisi il matrimonio tra Essilor e Luxottica : Potrebbe essere un mediatore esterno a risolvere la disputa fra i soci francesi e gli italiani del gigante dell'occhialeria nato due anni dalla fusione fra Essilor e Luxottica e ormai comunemente noto ...

Striscia la Notizia smonta Cristiano Malgioglio : "Come è andato l'intervento?" - prove brutali : No, questa volta non tocca a una donna finire al centro della irriverente rubrica "Fatti e rifatti" di Striscia la Notizia. Suo malgrado, infatti, il protagonista è Cristiano Malgioglio, al centro dell'analisi "chirurgica" trasmessa dal tg satirico di Canale 5 nell'edizione di mercoledì 24 aprile. E

Ex assessore - mai racComandato alcuno : PERUGIA, 19 APR - Si è difeso sottolineando di "non avere mai raccomandato alcun candidato o influito in alcun modo sui concorsi" dell'ospedale di Perugia l'ex assessore regionale alla Sanità Luca ...

Come è andato il debutto in Borsa di Nexi (pagamenti digitali) : debutto amaro a Piazza Affari per Nexi, la maxi matricola dei pagamenti digitali che è sbarcata ieri mattina in Borsa con una quotazione che, fino ad ora, è la più grossa del 2019. I titoli, che sono partiti da un prezzo di 9 euro, hanno chiuso a 8,44, con un calo del 6,22% che le ha spinte addirittura sotto il valore minimo della forchetta di prezzo indicata a inizio collocamento. La capitalizzazione è così scesa dai ...

