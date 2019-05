41 persone sono indagate per i disordini a Torre Maura | 24 per quelli a Casal Bruciato | a

Roma - indagate 65 persone per le rivolte contro i rom : ci sono militanti di Casapound e Forza Nuova : sono 65 le persone indagate dalla procura di Roma dopo gli scontri dello scorso aprile nel quartiere Romano di Torre Maura e dopo quelli più recenti a Casal Bruciato, alla periferia est di Roma. Nel primo caso, i disordini erano avvenuti per il trasferimento di alcune famiglie rom in una struttura d

In Sudan almeno 14 persone sono state feriti negli scontri con l’esercito : In Sudan il consiglio militare che ha temporaneamente preso il potere dopo la deposizione del presidente Omar al Bashir ha ordinato lo sgombero delle barricate dei manifestanti nel centro della capitale Khartoum: nell’operazione l’esercito ha ferito, anche con colpi di

Elena Santarelli difende Nadia Toffa dagli haters : “Non ci sono chemio per queste persone. Mi sale il sangue al cervello - quando leggo queste frasi” : Donne Elena Santarelli annuncia la guarigione del figlio: “Giacomo finalmente ha vinto la battaglia contro il cancro” di F. Q. Con un post su Instagram ha annunciato ai suoi tanti follower la più bella delle notizie: suo figlio Giacomo è guarito dal cancro. Si tratta di Elena Santarelli che poi è tornata a farsi sentire sui social, ...

De Laurentiis : «Abbiamo lo spaccio di droga nelle curve e le persone non possono avere il proprio posto» : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha partecipato al forum organizzato dal Corriere dello Sport sul tema “il calcio che vogliamo”. Nel corso del suo intervento il presidente ha parlato tra l’altro del tifo, e dell’idea bellissima di riempire gli stadi e riportare le famiglie allo stadio. Già nei giorni scorsi era circolato da Radio KissKiss che il presidente aveva pronto il nuovo progetto per il San Paolo e ...

Almeno 4 persone sono morte nello scontro tra due aerei in Alaska : Almeno 4 persone sono morte, 10 sono state ferite e altre due sono disperse in seguito allo scontro tra due idrovolanti nei pressi di Coon Cove, nel sud-est dell’Alaska, Stati Uniti. L’incidente è avvenuto lunedì verso le 13, ora locale,

Cinque persone sono state arrestate per l'omicidio di un'anziana a Roma : Cinque persone accusate della rapina e dell'omicidio di Anna Tomasini, donna napoletana di 89 anni, sono state arrestate dai carabinieri della stazione Casilina. La donna era stata aggredita nella notte tra domenica e lunedì scorsi nella sua casa in zona Montesacro, a Roma. L'89enne era morta il giorno dopo in ospedale a causa dei traumi riportati. Dopo la rapina i malviventi erano scappati in macchina facendo perdere le ...

Tre persone sono state trovate morte in una stanza di albergo in Baviera con ferite di frecce da balestra : Tre persone sono state trovate morte in una stanza di un albergo in Baviera, tutte e tre con ferite di frecce da balestra. Nella stanza dell’albergo, che si trova vicino alla città di Passau, vicino al confine con l’Austria, sono

28 persone a bordo della nave da crociera di Scientology nei Caraibi sono ancora in quarantena : 28 persone a bordo della nave da crociera di Scientology nei Caraibi sono ancora in quarantena per il rischio che diffondano il virus del morbillo. La nave, Freewinds, era stata messa in quarantena una prima volta dopo aver attraccato a Santa

Due persone sospettate di essere spie russe sono state condannate per il tentato colpo di stato in Montenegro del 2016 : Il Partito Democratico dei Socialisti è anche la forza politica che più ha spinto per far entrare il Montenegro nella NATO, l'organizzazione di difesa nata durante la Guerra fredda in funzione anti-...

Due persone sospettate di essere spie russe sono state condannate per il tentato colpo di stato in Montenegro del 2016 : Un tribunale del Montenegro ha condannato 14 persone per il tentato colpo di stato che fu organizzato nel paese nel 2016. Tra i condannati ci sono anche due persone che sono sospettate di essere spie russe. Come scrive il New

Bus Cotral avvolto dalle fiamme con 20 persone a bordo : non ci sono feriti : Roma – Un bus Cotral in servizio sulla linea Roma-Monterotondo ha preso fuoco ieri sera alle 21.50 nel comune di Fonte Nuova, in via Selva dei Cavalieri. Le fiamme sarebbero state causate da un’avaria del motore. Pronta l’azione dell’autista, che quando si e’ accorto della presenza di fumo ha fermato il mezzo e ha fatto scendere i 20 passeggeri che erano a bordo. Nessuno e’ rimasto ferito o intossicato. Sul ...

A Roma sono state arrestate 22 persone legate ai Casamonica accusate di associazione a delinquere per spaccio di droga : sono state arrestate 22 persone legate al clan dei Casamonica, tra cui alcuni membri della famiglia, accusate di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’associazione era strutturata come un gruppo criminale a connotazione familiare e operava principalmente

Paolo Scudieri : "Sono cambiate le leggi - non assumerò 250 persone" : «Viviamo sulle sabbie mobili ed oggi se investiamo in Italia, se non è per rispondere ai programmi dei nostri clienti che ci garantiscono un business, è solo per affetto patrio». Paolo Scudieri è il ...

Mobilità condivisa - in Italia la scelgono un milione di persone (e non sono poche) : L’auto di proprietà non sembra più essere indispensabile per gli Italiani che stanno imparando a condividere. sono più di un milione quelli che ogni giorno ricorrono ad auto e furgoni non di loro proprietà per gli propri spostamenti. Lo dice il 18esimo rapporto ANIASA, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di Mobilità: dal car sharing al noleggio dei mezzi per le aziende. «Ogni giorno per ragioni di ...