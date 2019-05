Salvini alla Camera | Non mi occupo di striscioni

Giorgia Meloni - il colpo a Matteo Salvini : chi strappa alla Lega. E Daniela Santanchè... : Sarebbe in corso un esodo dalla Lega di Matteo Salvini a Fratelli d'Italia. Gianpaolo Natali, consigliere comunale, ha già fatto il trasloco, ha annunciato Daniela Santanchè durante un comizio a Brescia. E non sarà il solo: "Altri consiglieri lo seguiranno". Anche se il Carroccio smentisce. "Quando

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - l'analisi di Sorgi : "Sondaggi - chi cresce grazie alla rissa continua" : "Marciare divisi e colpire uniti contro Matteo Salvini". Nel suo commento sulla Stampa, Marcello Sorgi traccia i confini del nuovo patto tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Risulta ancora difficile pensare a un'alleanza elettorale tra M5s e Pd, ma che i due partiti si siano riavvicinati è innegab

Spread - Salvini : “Non sono preoccupato dall’aumento - prima viene diritto al lavoro e alla salute” : “preoccupato? Assolutamente no, perché prima viene il diritto al lavoro, alla vita e alla salute degli italiani”. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti se fosse preoccupato del fatto che lo Spread aumenti ogni volta che lui fa riferimento alla necessita di superare i vincoli europei. “Io voglio dare lavoro agli italiani. Se ci sono delle regole europee che ...

Settimo Torinese - tensioni al comizio di Salvini. Una madre : “Mio figlio malmenato e portato via con la forza dalla polizia” : Il comizio di Matteo Salvini, a Settimo Torinese, è stato segnato da momenti di tensione. Mentre il leader della Lega parlava dal palco, in piazza è scoppiato un tafferuglio tra alcuni contestatori e un gruppo di sostenitori, tanto che Salvini se l’è presa coi responsabili del servizio d’ordine. Su Facebook, la mamma di uno dei contestatori, un ragazzo di 18 anni, ha pubblicato un video in cui si vedono alcuni poliziotti in borghese ...

Ora Riace fa comodo al Viminale. Salvini condanna chi censura l'intervento di Lucano alla Sapienza e il questore vieta la manifestazione di ... : Sale la tensione per il seminario del sindaco di Riace Mimmo Lucano , previsto lunedì alla facoltà di Lettere de La Sapienza di Roma. Ad accendere la miccia, i neofascisti di Forza Nuova, guidati da ...

Luigi Di Maio contro Matteo Salvini : "Tensione sociale palpabile. Do un consiglio alla Lega". Altro siluro : Usare la piazza contro Matteo Salvini. Anche il leader grillino Luigi Di Maio, che del leghista dovrebbe essere alleato di governo, ci casca. E anzi viene il sospetto che non attendesse Altro pretesto per attaccare il ministro degli Interni a due settimane dalle elezioni europee. "Vedo e sento molto

L’elemosiniere del Papa allaccia la luce nel palazzo occupato : "Salvini è il ministro delle bollette"? Acea sporge denuncia : La notizia delL’elemosiniere del Papa che ieri ha personalmente allacciato l’elettricità in uno stabile occupato a Roma ha conquistato oggi la prima pagina dei quotidiani. La vicenda ovviamente ha suscitato reazioni politiche di segno opposto: il Pd romano ha difeso il cardinale, Salvini lo ha attaccato. Stamattina la società Acea, che gestisce la rete di distribuzione energetica nella capitale, ha presentato un esposto ...

Roma - Lucano alla Sapienza : “Salvini contestato anche in Calabria - ma è lui che ha creato clima di divisione e odio” : Il sindaco di Riace Mimmo Lucano è stato accolto nel primo pomeriggio alla Sapienza a Roma da alcune migliaia di studenti che hanno occupato Piazzale Aldo Moro dove il movimento di estrema destra Forza Nuova aveva annunciato un presidio per impedire proprio a Lucano di parlare nella facoltà di Lettere. “Sono emozionato – ha detto Lucano che era atteso ad una conferenza sulla convivenza alla Sapienza – non mi aspettavo di ...

Mimmo Lucano alla Sapienza - la vergogna su Salvini e migranti : "Forte coi deboli - poi scappa dai processi" : L'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano va all'università La Sapienza di Roma a tenere la sua lezioncina su migranti, sinistra e anti-Salvinismo militante e fa il pieno di applausi tra gli studenti. Così è l'Italia, nel 2019. A processo per truffa e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in una

L’elemosiniere del Papa allaccia la luce nel palazzo occupato : "Salvini è il ministro delle bollette"? | Acea sporge denuncia : La notizia delL’elemosiniere del Papa che ieri ha personalmente allacciato l’elettricità in uno stabile occupato a Roma ha conquistato oggi la prima pagina dei quotidiani. La vicenda ovviamente ha suscitato reazioni politiche di segno opposto: il Pd romano ha difeso il cardinale, Salvini lo ha attaccato. Stamattina la società Acea, che gestisce la rete di distribuzione energetica nella capitale, ha presentato un esposto ...

Anziana uccisa in casa a Roma - 5 fermati. Colpita alla testa mentre chiedeva aiuto. Salvini : “Sono rom - saranno tutti espulsi” : L’avevano uccisa e poi erano dati alla fuga ma sono stati rintracciati, perché uno di loro si è costituito e ha cominciato a parlare. Sono stati catturati così i ladri che il 5 maggio hanno causato la morte di Anna Tomasino, la donna di 89 anni trovata morta in casa a Roma, nel quartiere di Montesacro. Hanno tra i 20 e i 42 anni, sono tutti rom: quattro di origine serba ed uno di origine bosniaca. A mettere i carabinieri della Compagnia ...

Salvini alla Gazzetta : «Mi aspetto zero incidenti per la finale di Coppa Italia» : Il vicepremier Matteo Salvini scrive una lettera alla Gazzetta dello Sport: Lo faccio non solo come vicepremier e ministro dell’Interno, ma anche nelle vesti di tifoso. Salvini si raccomanda alle due tifoserie di Bergamo e Lazio che mercoledì si affronteranno a Roma per la finale di Coppa Italia. mi aspetto grande responsabilità da parte di entrambe le tifoserie e in particolar modo dalle curve. zero incidenti significa nessun contatto tra ...

Roma - elemosiniere riallaccia la corrente in palazzo occupato - Salvini : 'Paghi bollette' : Sta suscitando clamore e anche polemiche quanto fatto nelle scorse ore dall'elemosiniere di Papa Francesco, il cardinale Konrad Krajewski. Il religioso, ha deciso da riallacciare manualmente la corrente allo Spin Time Labs, palazzina occupata in via Santa Croce in Gerusalemme, a Roma. Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini - impegnato nel suo tour elettorale - ha subito commentato: "Ora paghi gli arretrati". Gesto disperato Da lunedì 6 maggio, ...

Luigi Di Maio - il ricatto contro Salvini che cancella Berlusconi dalla politica : "Vediamo se fa sul serio" : È bastata una telefonata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi per far impazzire di gelosia Luigi Di Maio, sempre più ossessionato dal sospetto che l'alleato leghista stia tramando un tradimento alle sue spalle con l'altro alleato, con il quale condivide ancora un patto di ferro nelle regioni e nei