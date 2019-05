SPALLETTI | “BRAVI A RESTARE LUCIDI E A NON PERDERE SOLIDITÀ”

lanotiziasportiva

(Di martedì 14 maggio 2019) “Abbiamo avuto la mente lucida e la solidità difensiva giusta, senza fare confusione nelle scelte. Il rischio eragli equilibri e forzare le giocate vedendo che il match non si sbloccava. Siamo rimasti ordinati e abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, creando molte occasioni”. È questo il primo commento di Lucianonell’analizzare la prestazione dei suoi ragazzi nel match contro il ChievoVerona, che ha permesso ai nerazzurri di ritrovare tre punti e terzo posto grazie ai gol di Politano e Perisic.“Queste non sono mai partite semplici. Abbiamo fatto girare tanto la palla, riportandola spesso anche sulla linea difensiva, perché l’atteggiamento e il modo di stare in campo del ChievoVerona ce lo imponeva. Non siamo stati bravissimi nella qualità dei passaggi, con giocate che non avevano la velocità giusta. Su questo aspetto potevamo fare ...

