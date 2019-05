Corte Ue:"No ai rimpatri dei rifugiati"

Un rifugiato in fuga da un Paese in cui rischia tortura o trattamenti inumani vietati dalla Convenzione di Ginevra non può essereato o respinto nel sopracitato Paese anche se lo status di rifugiato gli viene negato o revocato dallo Stato ospitante per validi motivi di sicurezza. Così la sentenza delladi giustizia Ue,secondo cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione vieta il respingimento di un cittadino extra-Ue o apolide verso un Paese che minaccia la sua vita o la sua libertà.(Di martedì 14 maggio 2019)