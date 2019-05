Chievo | applausi a Pellissier per l’ultima alla ‘Scala del calcio’ | “E’ stato emozionante”

calcioweb.eu

(Di martedì 14 maggio 2019) Una delle ultime bandiere rimaste in Italia, ma che giocherà domenica la sua ultima partita. Sergioha già detto addio al calcio, ieri sera ha giocato la sua ultima partita a San Siro, ricevendo glidei tifosi nerazzurri al momento del suo ingresso in campo. Emozione unica, come da lui stesso raccontato ai microfoni di Sky nel post partita. Queste le sue parole. “E’emozionante, non me l’aspettavo. Queste sono le cose belle di questo sport e che mi rimarranno finché avrò memoria. Forse hanno capito che io ho dato tutto quello che avevo nel calcio. Mi sono strameritato il, era il mio paesino dove si poteva lavorare bene. Sono riuscito a far tanto in una società che ha lavorato tanto. E’ emozionante perché non ti aspetti che riconoscano quello che tu hai fatto nella tua vita da calciatore. Finché esci fra glidal tuo ...

