Internazionali d’Italia Roma 2019 | Jasmine Paolini esce sconfitta in un’ora | Sofia Kenin

Internazionali d’Italia – Esordio amaro per Jasmine Paolini - l’americana Kenin vince senza faticare : Debutto con sconfitta per Jasmine Paolini agli Internazionali d’Italia 2019, l’azzurra cede alla Kenin con il punteggio di 6-1, 6-2 Jasmine Paolini viene eliminata al primo turno degli Internazionali d’Italia 2019, l’azzurra cede di schianto a Sofia Kenin che le lascia solo le briciole. L’americana infatti si impone con il punteggio di 6-1, 6-2 chiudendo la contesa dopo un’ora di gioco e staccando il ...

LIVE Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : lunedì 13 maggio - Fognini batte Tsonga! Bene anche Cecchinato - passano le sorelle Williams : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d'Italia 2019. Sarà un lunedì ricchissimo al Foro Italico, perchè a Roma scendono in campo tantissimi italiani. E' il giorno dell'esordio di Fabio Fognini che aprirà il programma serale (ore 19.30), sfidando il francese Jo-Wilfried Tsonga. C'è grande attesa per il ...

Internazionali d’Italia – Furia Azarenka sulla Zhang - la bielorussa asfalta senza problema la cinese : Match a senso unico tra la Azarenka e la Zhang, vittoria facile per la bielorussa che stacca il pass per il secondo turno Vika Azarenka accede al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019, la bielorussa asfalta letteralmente la cinese Zhang con il punteggio di 6-2, 6-1 al termine di un match a senso unico. La numero 51 del ranking, riuscita ad accedere al main draw grazie ad una wild card, si impone in un’ora e otto ...

Internazionali d’Italia 2019 - debutto autoritario per Fabio Fognini! Tsonga triturato in due set! : Ottimo esordio per Fabio Fognini negli Internazionali d’Italia 2019. Il ligure ha sconfitto in due set il francese Jo-Wilfried Tsonga, numero 92 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e ventiquattro minuti di gioco. Una vittoria sicuramente convincente per il ligure, che punta a fare molta strada a Roma per avvicinarsi all’obiettivo top-10. Inizio di primo set equilibrato, ma quando Fognini alza il livello non ...

Internazionali d’Italia – Fognini spazza via Tsonga all’esordio - l’azzurro supera in scioltezza il primo turno : Il tennista ligure senza problemi nel primo turno degli Internazionali d’Italia, Tsonga spazzato via in due set Ottimo esordio per Fabio Fognini negli Internazionali d’Italia 2019, il tennista ligure supera in scioltezza Tsonga senza lasciargli nemmeno un set. Alfredo Falcone – LaPresse L’azzurro si impone con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e ventiquattro minuti di gioco, sciorinando un ottimo tennis nel ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : subito fuori Elisabetta Cocciaretto : E’ durata un solo turno l’avventura negli Internazionali d’Italia al Foro Italico per Elisabetta Cocciaretto, battuta con un doppio 6-3 dalla statunitense Amanda Anisimova. Una bella esperienza comunque per la marchigiana che è stata brava ad arrivare in finale nel torneo delle prequalificazioni guadagnandosi una wild card per il tabellone principale. I due set sono durati entrambi 35 minuti per un totale di un’ora e 10 minuti. Molto particolare ...

Internazionali d’Italia – L’Anisimova non lascia scampo a Elisabetta Cocciaretto - l’azzurra stesa in due set : Niente da fare per la tennista italiana, costretta ad arrendersi con il punteggio di 6-3, 6-3 al cospetto della sua avversaria americana Elisabetta Cocciaretto saluta gli Internazionali d’Italia 2019 al primo turno, niente da fare per l’italiana al cospetto di Amanda Anisimova, capace di imporsi con un doppio 6-3 dopo un’ora e dieci minuti di gioco. Giunta al main draw grazie ad una wild card, l’azzurra non riesce ...

LIVE Fognini-Tsonga 1-0 - Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : 6-3 - l'azzurro conquista il primo set! : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di esordio di Fabio Fognini agli Internazionali d'Italia 2019 di Roma, nel quale affronterà il francese Jo-Wilfried Tsonga: sarà il primo incontro delle sei sessioni serali che vedremo in scena al Foro Italico. Se c'è un incontro che rappresenta tante cose per Fognini, è proprio quello con il trentaquattrenne di Le Mans, sceso in classifica a causa di un lungo infortunio, ma in ...

Internazionali d’Italia – Venus Williams avanti a fatica - nel secondo turno subito il derby con la sorella Serena : La tennista americana supera in tre set la belga Elise Mertens, guadagnandosi così la possibilità di sfidare la sorella Serena nel secondo turno degli Internazionali d’Italia Esordio vincente per Venus Williams agli Internazionali d’Italia 2019, la tennista americana supera in tre set Elise Mertens dopo ben tre ore di match. Alfredo Falcone/LaPresse Una sfida davvero avvincente tra le due avversarie, dove a spuntarla è la ...