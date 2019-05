Bologna | è un Mihajlovic da record

calcioweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2019) Momento incredibile per il, altro successo per i rossoblu contro il Parma e salvezza ormai sempre più vicina. Il tecnicosi conferma da, l’arrivo in panchina del serbo ha permesso aldi cambiare passo: sesta vittoria casalinga consecutiva, con 17 gol segnati. Finisce con il netto risultato di 4-1, due autogol per il Parma, si tratta di quelli di Sepe e Sierralta, per il resto in rete anche Orsolini e Lyanco, per D’Aversa non basta invece il gol del rientrante Inglese. L’uomo del match è stato Orsolini: “Questa vittoria e’ merito di tutti, della squadra, dello staff, del mister e dei tifosi che ci sostengono e che ci hanno sempre sostenuto quando tutto andava male. Siamo riusciti a ribaltare una stagione altalenante”.-Parma 4-1, le pagelle di CalcioWeb: Bruno Alves ingenuo FOTO CalcioWeb, le ultime ...

