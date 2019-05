Il Napoli vince all' ultimo a Ferrara | 2-1 contro la Spal | Meret super

Ancora un gol nel finale e il Napoli vince anche senza Insigne e Mertens (2-1 alla Spal) : Che finale di Spal-Napoli. Ancora una volta una rete degli azzurri nel finale. Sempre alla faccia di quelli che il Napoli fisicamente non sta bene. Una delle innumerevoli leggende metropolitane gonfiate dall’incompetenza e che asfissiano l’ambiente. E come lo scorso anno è stato un gol del terzino sinistro a risolvere la partita nel finale. La scorsa stagione ci pensò Ghoulam, di destro, quest’anno Mario Rui con una staffilata ...

Paolo Liguori a KissKiss : «La Juve vince per gli arbitri o perché le altre si scansano. Il Napoli sta facendo miracoli» : Il direttore del Tgcom, Paolo Liguori, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: «Ancelotti è una certezza per il Napoli nel momento in cui vedo tanti cambi di panchina all’orizzonte. Non capisco perché a Roma ci sono rimasti male per Conte: stiamo parlando di un allenatore ambizioso e di una società che fa plusvalenze. Pioli già anni fa era stato accostato alla panchina giallorossa, ma devono allora spiegarmi perché hanno ...

Cerimonia a Napoli : Il Gruppo Capri vince per la seconda volta il Premio Industria Felix : ... retailer leader nel settore fast fashion con i marchi Alcott e Gutteridge , ha ricevuto per la seconda volta il Premio Industria Felix-La Campania che compete presso l'auditorium Città della Scienza ...

Il Napoli vince in rimonta contro il Cagliari : 2-1 al cardiopalma al San Paolo : Il Napoli di Carlo Ancelotti va sotto contro il Cagliari di Rolando Maran, al 63', ma con mezz'ora giocata alla grande riesce a ribaltare il risultato e a vincere la partita per 2-1. Al gol di ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata : il Napoli vince in pieno recupero! : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite della 35giornata in programma oggi, domenica 5 maggio.

Serie A - Insigne e Mertens ribaltano il Cagliari : vince il Napoli 2-1 : Dove vederla in TV e in streaming La gara sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno , 201 sul satellite, 482 sul digitale,, Sky Sport Serie A , 202 sul satellite, 483 sul digitale, ...

VAR e Insigne - il Napoli vince su rigore al 98' : Cagliari battuto 2-1 : La cronaca della partita Il Napoli inizia immediatamente tenendo in maniera costante il pallone, ma la prima chance reale per portarsi in vantaggio se la crea solo poco dopo il quarto d'ora: ...

Risultati Serie A - 35^ giornata : vince il Napoli in rimonta : la classifica aggiornata [FOTO] : 1/20 Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse ...

Risultati Serie A diretta live - 35^ giornata : vince il Napoli in rimonta : la classifica aggiornata [FOTO] : 1/20 Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse ...

Maxi appalto Asl Napoli1 - Romeo vince la gara dopo il caso Cardarelli : dopo un limbo durato quasi 15 anni e ripetute proroghe delle attività di pulizia e disinfezione di corsie e degenze, attribuite per anni sempre alle stesse due o tre ditte, l'Asl Napoli 1 assegna il ...

Maxi appalto Asl Napoli1 - Rome vince la gara dopo il caso Cardarelli : dopo un limbo durato quasi 15 anni e ripetute proroghe delle attività di pulizia e disinfezione di corsie e degenze, attribuite per anni sempre alle stesse due o tre ditte, l'Asl Napoli 1 assegna il ...

Napoli - la confessione choc del nipote del boss : «Sì - ho costretto Vincenzo a scavarsi la fossa e l'ho ucciso» : Ha preso la parola e ha confessato. «Sì, è vero, sono stato io... l?ho fatto perché ho perso la testa, giravano troppe chiacchiere sul conto della mia famiglia....

Napoli - Trippier dice si : adesso c’è da convincere il Tottenham : Napoli Trippier – Ormai non è più un segreto: Trippier, terzino inglese di proprietà del Tottenham, è un obiettivo del Napoli di Carlo Ancelotti. Quest’ultimo segue con molta attenzione il mercato europeo e avrebbe individuato come obiettivo il terzino classe 1990. Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, il classe 1990 inglese avrebbe aperto al trasferimento in […] L'articolo Napoli, Trippier dice si: adesso c’è ...

Napoli Comicon - Nadia-Aria Stark vince il concorso Cosplay : La partnership con Citttà della Scienza ha portato anche alla scelta, al Comicon della nuova mascotte del polo scientifico: è Eureka, la Supereroina della scienza. Una giovane forte e coraggiosa ...