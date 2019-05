agi

(Di domenica 12 maggio 2019) Trent'anni fa moriva. Sabato 11 maggio il leggendario artista spagnolo avrebbe compiuto 115 anni. Ed è tornato in vita. Tecnologicamente parlando. È accaduto al Museo, di San Pietroburgo, in Florida. I visitatori avvicinandosi ad uno schermo che ha le dimensioni di un essere umano, possono guardarementre legge l'edizione di quel giorno del New York Times, ascoltare i suoi commenti sul tempo che fa in quel momento, e soprattutto scoprire dalla sua voce - sarei tentato di dire dalla sua viva voce, ma non ci riesco - i mille dettagli della sua vita e delle sue opere. Quella figura con l'abito scuro e una cravatta colorata sulla camicia bianca inamidata, si muove, gesticola, parla come se fosse. Non è un attore. È proprio lui, riportato in vita, se così si può dire, dalla tecnologia dei deepfakes, la frontiera più estrema delle fake news. Si tratta di ...

DantiNicola : La propaganda ha un limite e #Salvini l’ha superato da tempo. Gli italiani hanno iniziato a capirlo. Mentre il gove… - Agenzia_Italia : Farsi un selfie con Salvador Dalì - PiovonoRoseNoir : @PaolaCaron9 @Stelio_Bonsegna @25O319 @RedieRoss @NiMartina @av_010174 @Naples_forever @MoriMrc @RealeIrreale… -