Udine, sesso con una 13enne: nei guai maestro di equitazione. “Un’altra è rimasta incinta”

Due ragazzine minorenni si erano infatuate di lui, che ne ha approfittato per avere con loro rapporti sessuali consenzienti. È finito agli arresti domiciliari un maestro di equitazione friulano di 50 anni, accusato di violenza sessuale continuata ed aggravata per aver avuto incontri hard con almeno una delle due allieve, all'epoca dei fatti 13enne, secondo quanto riporta il quotidiano locale Il Piccolo e stando a quanto emerso in sede di incidente probatorio davanti al Gup di Udine. L'uomo lavora in un maneggio in Friuli, dove avrebbe incontrato le sue vittime. I fatti risalirebbero a più di un anno fa, quando sono stati denunciati dalla madre di una delle due adolescenti, che ha fatto scoppiare il caso.

