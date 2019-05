Missione Spazio Reloaded | Rai Gulp racconta la vita da astronauta

davidemaggio

(Di venerdì 10 maggio 2019) Linda Raimondo Dopo un’anteprima su Rai Play, arriva, su Rai. Da domenica 12 maggio, alle ore 13.45, sul canale Rai per i più piccoli troverannoi racconti delle attività extraveicolari di Luca Parmitano, Samantha Cristoforetti – la prima donna italiana in orbita – e della nuovadel veterano Paolo Nespoli nel suo 60° anno d’età. A guidare i telespettatori in questo “viaggio” di otto puntate ci sarà Linda Raimondo, la giovane conduttrice, nonché studentessa di fisica e appassionata die di scienza, pronta a far parte degli astronauti che saranno selezionati per arrivare su Marte. In questa nuova edizione di, realizzata da Rai Ragazzi in collaborazione con ESA (Agenzia Spaziale Europea), ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e Aeronautica Militare, gli astronauti faranno conoscere non solo loe il ...

