Migranti | Salvini a Conte | ' Su rimpatri serve salto di qualità'

Migranti - mossa anti-M5S di Salvini Depotenziare Toninelli per decreto : Dodici articoli. È l’ossatura del decreto legge sicurezza bis, completato oggi dal ministero dall’Interno: introduce nuove norme che chiariscono le competenze dei vari dicasteri a proposito di sbarchi, inasprisce le misure contro i trafficanti di esseri umani e le sanzioni per chi aggredisce le Forze dell’Ordine Segui su affaritaliani.it

Migranti - 60 morti in un naufragio in Tunisia. Sbarchi a raffica - l'Italia riapre i porti ma Salvini blocca le motovedette : Riprendono le partenze di imbarcazioni dei Migranti dalla Libia e l'Italia riapre i porti mentre nel Mediterraneo senza soccorsi si continua a morire. Sessanta persone disperse e 16 salvate in un ...

Migranti - Salvini a Conte e Moavero : “Più accordi sui rimpatri”. M5s : “Compito suo - ne aveva promessi 600mila” : Matteo Salvini scrive al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, per chiedere un “salto di qualità” nella politica estera italiana in fatto di rimpatri. Nella lettera che il ministro dell’Interno ha inviato a Palazzo Chigi, si legge che “buoni risultati” sono stati ottenuti, “per quanto di competenza del ministero dell’Interno”, ma “serve un vero ...

Migranti - naufragio al largo della Tunisia : «Almeno 70 morti». Salvini a Conte : «Serve una strategia comune» : ... ma per consolidarli «Serve un vero e proprio salto di qualità nella politica estera italiana nella sua collegialità, investendo profili di natura economica-commerciale e di politica estera tout ...

Mare Jonio a Lampedusa - Salvini : "Sequestrate la nave". Conte : "Mettere prima in sicurezza i Migranti" : "Circa la vicenda della nave Mare Jonio ci siamo sentiti con Salvini e siamo d'accordo sul sequestro, la nave era stata già diffidata, ora si faranno le verifiche. C'è di mezzo l'autorità giudiziaria ...

Mare Jonio - Gad Lerner contro Matteo Salvini sui Migranti : 'Ride sui morti annegati - se non è razzismo questo' : 'Ciao ciao a chi pratica il salvataggio in Mare. Solo questo sa dire il ministro Matteo Salvini dopo aver appreso che altri 70 migranti sono annegati ieri nel Mediterraneo'. Gad Lerner non riesce a ...

Mare Jonio - Gad Lerner contro Matteo Salvini sui Migranti : "Ride sui morti annegati - se non è razzismo questo" : "Ciao ciao a chi pratica il salvataggio in Mare. Solo questo sa dire il ministro Matteo Salvini dopo aver appreso che altri 70 migranti sono annegati ieri nel Mediterraneo". Gad Lerner non riesce a trattenersi e ogni volta che una nave Ong, in questo caso la Mare Jonio, viene respinta, perde il cont

Mare Jonio - Conte : “Migranti in salvo - Italia non li affoga. D’accordo con Salvini su sequestro” : I migranti della Mare Jonio sono stati fatti sbarcare. Conte: "Mica li mandiamo nelle patrie galere, scusi. Cosa fa l'Italia, li affoga in Mare?". Salvini insiste sul sequestro: "Mi risulta che siano saliti a bordo gli uomini della Guardia di Finanza che hanno fatto i rilievi del caso". Procura di Agrigento apre fascicolo come atto dovuto.Continua a leggere

Migranti : Bartolo - 'Salvini trovi nuovo bersaglio - sua propaganda non attacca più' : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - "Salvini trovi un nuovo bersaglio, la sua propaganda non attacca più". Così Pietro Bartolo, medico di Lampedusa e candidato alle Europee nelle liste del Pd, nel giorno in cui la Nave Mare Jonio della Mediterranea Saving Humans è stata sequestrata dalla Guardia di finan

Migranti - si teme per la vita di 70 persone. Mare Jonio - Salvini twitta contro "la nave dei centri sociali" : L'agenzia Tap riferisce di un naufragio avvenuto nelle acque davanti alle coste della Tunisia. Intanto sono sbarcati a...

Mare Jonio - Conte : “Con Salvini siamo d’accordo sul sequestro. I Migranti verranno fatti scendere” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, fermato dai giornalisti fuori da Palazzo Chigi: “Circa la vicenda della nave Mare Jonio ci siamo sentiti con Salvini e siamo d’accordo sul sequestro, la nave era stata già diffidata, ora si faranno le verifiche. C’è di mezzo l’autorità giudiziaria e non entro nel merito. I migranti a bordo verranno fatti scendere e messi in sicurezza, ci mancherebbe, mica li mettiamo nelle ...

Migranti - nave Mare Jonio arriva a Lampedusa e viene sequestrata. Salvini : a bordo la Gdf : La , la nave di Mediterranea Saving Human che ieri ha salvato a 40 miglia dalle coste della Libia 30 che erano a bordo di un gommone in avaria, è stata sequestrata a Lampedusa. A renderlo noto è il ...

Salvini d'acciaio - la Mare Jonio sequestrata e portata a Lampedusa. Migranti - la grave accusa all'equippaggio : Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nuova, grave accusa contro la Mare Jonio, la nave della ong italiana Mediterranea Saving Humans che è entrata nelle acque italiane 12 miglia a Sud di Lampedusa. A bordo, 30 Migranti prelevati in acque libiche da un gommone in avaria. Leggi anche: Dalla

Porti aperti e redistribuzione : Conte volta le spalle a Salvini sui Migranti : ... i 'bei tempi' del caso Diciotti sono finiti Una nave della Marina Militare salva 36 persone al largo della Libia e Salvini accusa Trenta di fare ostruzionismo alla sua politica dei Porti chiusi ...