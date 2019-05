Migranti | naufragio al largo della Tunisia | «Almeno 70 morti» Salvini a Conte | «Serve

Migranti - 60 morti in un naufragio in Tunisia. Sbarcati ad Augusta e Lampedusa i 66 Migranti soccorsi ieri dalle navi italiane : Sessanta migranti morti e 16 salvati in un naufragio al largo di Sfax, in Tunisia. Tre corpi sono stati recuperati. La notizia, lanciata da Alarm phone è stata ufficialmente confermata dal portavoce ...

Naufragio a largo della Tunisia - almeno 70 Migranti morti : almeno 70 migranti sono annegati, oggi, a causa dell'affondamento della loro imbarcazione in acque internazionali, a 40 miglia dalla citta' di Sfax in Tunisia. Sedici finora i sopravvissuti, salvati da pescherecci nella zona. Lo riferisce l'agenzia di stampa tunisina Tap. I migranti di origine subsahariana sarebbero partiti dalla Libia ed il numero delle vittime potrebbe aumentare. Al momento sono in corso le operazioni di salvataggio e recupero ...

La strana ondata di partenze : 70 Migranti morti in un naufragio : Claudio Cartaldo Allarme in mare: dopo i due soccorsi di ieri, la Libia intercetta altri 2 barconi. Un'altro è alla deriva. naufragio in Tunisia Sarà colpa del bel tempo. Sarà l'avvicinarsi dell'estate. Ma il boom di barconi che in queste ore stanno partendo dalla Libia lascia materia per riflettere su cosa stia succedendo sulle coste libiche. Neppure nei giordi di guerra, con l'attacco di Haftar alla capitale controllata dal governo ...

Migranti - Alarm Phone : naufragio di una nave al largo della Tunisia - Sky TG24 - : Alarm Phone lancia l'allarme su Twitter: "L'operazione di salvataggio è ancora in corso. Sedici persone sono state salvate dai pescatori". Poche ore prima, un'altra imbarcazione partita dalla Libia ...

Naufragio barcone Migranti nel mar Egeo : era diretto in Grecia - : A bordo c'erano circa 17 persone. Cinque sono state tratte in salvo dalla guardia costiera turca, intervenuta a ovest dell'isolotto disabitato di Cilpak. Si cercano i tre dispersi

Migranti - naufragio al largo di Sabrata : 12.16 Una barca di Migranti si è rovesciata a largo della costa libica di Sabrata. Lo riferisce l'Organizzazione mondiale per le migrazioni (Iom) secondo cui sono state state salvate 15 persone. Non si hanno stime su quanti Migranti erano a bordo del barcone e quindi sulle possibili vittime del naufragio.