Francesco Guccini | Piaccio a Salvini? Pure Dante è stato letto da cani e porci

(Di venerdì 10 maggio 2019) “Se le mie canzonino a Matteo, non ho alcuna responsabilità. Con le dovute differenze, ancheda”. Così il cantautore, a Palermo per un’iniziativa di due giorni che gli dedica il Conservatorio musicale Scarlatti, ha risposto in conferenza stampa alla domanda su cosa pensasse della passione giovanile del ministro dell’Interno per le sue canzoni, rivelata due giorni fa alla trasmissione “Matrix”.Sulla situazione politica del Paese, il cantautore modenese ha detto che “nonostante il razzismo che fasce della popolazione manifestano - i politici, per fini erali, percorrono il solco tracciato dalla gente -, non credo che in Italia sia tornato il fascismo, però si sente l’aria”., che oggi incontrerà gli studenti del Conservatorio ...

