Di Maio | la Lega non perda la testa | avanti 4 anni e ora salario minimo

Di Maio : "Ci auguriamo che Lega non perda testa" : "Senza urlare o sbraitare, senza minacce al mondo, in poche ore, grazie soprattutto al lavoro del presidente Conte, siamo riusciti a salvare la vita a quelle persone e a fare in modo però che ad ...

Di Maio : "Dopo Siri la Lega è in paranoia e ci provoca" : Sembrava che la pace fosse stata fatta ieri, dopo il Consiglio dei Ministri nei quali è stato risolto il caso Siri, ma avendo prevalso la linea del MoVimento 5 Stelle, c'era da immaginare che la Lega si sarebbe arrabbiata e così è stato. Salvini ha subito lanciato la sua nuova battaglia, quella alla cannabis, e ha ripreso ad attaccare Virginia Raggi. A Di Maio queste mosse non sono andate affatto giù e ha scritto un lungo post al veleno in ...

Nuovo scontro nella maggioranza - Salvini apre il fronte della droga. Di Maio : 'vedo la Lega un po' nervosa' : L'intenzione del vicepremier di chiudere i negozi di Cannabis Legale non piace ai 5 Stelle e si va verso una serie di controlli mensili più severi. Per il premier conte l'argomento non è in agenda

Siri : Di Maio - 'non voglio creare tensioni con Lega - penso alle cose concrete' : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "Io non voglio creare tensioni (con la Lega ndr), voglio lavorare e sono contento che oggi la Canera dei deputati abbia approvato in prima letturail taglio dei parlamentari". Così il vicepremier Luigi Di Maio a Palermo. "Tagliamo di un terzo tutti i parlamentari della R

Siri : Di Maio - tenuta governo non a rischio ma vedo Lega nervosa : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "La tenuta del governo non è a rischio, certo vedo la Lega un po' nervosa, perché dopo il caso Siri utilizzano qualsiasi argomento pur di provare a coprire un caso che si poteva risolvere in tre giorni con le dimissioni del sottosegretario e invece ci sono volute tre se

De Bortoli - la differenza tra Lega e M5s in una frase : "Perché si fidano più di Salvini che di Di Maio" : La differenza tra Lega e M5s spiegata in poche righe da Ferruccio De Bortoli. Intervistato dal Fatto quotidiano, l'ex direttore del Corriere della Sera parla del presente ("Su Siri Matteo Salvini ha lanciato il messaggio che l'appartenenza politica è più importante della Legalità, ed è devastante")

Governo - Di Maio a Lega : basta strategia e provocazioni : Roma, 9 mag., askanews, - "Il mio invito alla Lega è: basta strategia, basta calcoli elettorali, basta provocazioni. Non se ne può più! C'è un contratto, portiamolo avanti. Iniziamo a farlo con un ...

Luigi Di Maio contro Matteo Salvini : “La Lega ci provoca - è in paranoia” : Continua lo scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle. Il vicepresidente del Consiglio e capo politico pentastellato, Luigi Di Maio, invia attraverso Facebook un messaggio ai suoi alleati di governo: "Basta strategia, basta calcoli elettorali, basta provocazioni. Non se ne può più". Secondo Di Maio il Carroccio è "andato in paranoia" dopo gli ultimi sondaggi e per questo "provoca" il M5s.Continua a leggere

Elezioni : Di Maio - 'In Sicilia ai ballottaggi non facciamo accordi con la Lega' : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "Ai ballottaggi in Sicilia non facciamo accordi con la Lega". E' quanto dice il vicepremier Luigi Di Maio in alcune interviste rilasciate oggi ai giornali locali Siciliani in vista della sua due giorni tutta isolana per la chiusura delle campagne elettorali di Castelvet

Siri è fuori. Ma la Lega non rompe. Di Maio esulta : 'È vittoria onesti' : Conte chiude il caso del sottosegretario leghista, indagato per corruzione. Nessun voto in Cdm, ma fiducia al premier. 'Non faccio cadere il governo per questo', assicura Salvini che rilancia su Tav e ...