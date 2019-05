blogo

(Di venerdì 10 maggio 2019) “Facevamo 14 milioni, ma in Rai arrivarono ie ci cacciarono”. Pier Francescoripercorre l’esperienza televisiva della compagnia del, che negli anni novanta raccoglieva ascolti da capogiro. Il cambio ai vertici nell'estate del 1993 ruppe tuttavia l’incantesimo, come ha raccontato a Stracult lo stesso regista. “A dirigere la Rai vennero illustri maestri. Come prima cosa volevano purificarla e ilnon si poteva tenere, quindi ci tolsero. L’unico che ci capiva, Angelo Guglielmi, andò da loro ad informarli che avevano tolto una buona parte della pubblicità. Si ravvidero, vollero conoscerci e ci richiamarono”. L’ultimo spettacolo per Viale Mazzini si intitolò Bucce di banana. Non a caso: “Avevamo fatto uno scivolone su una buccia, ma eravamo risorti”. Il passaggio a Canale 5 ci fu nella stagione successiva: “Andammo via, avevamo rischiato molto. ...

tvblogit : Bagaglino, Pingitore: 'Fummo cacciati dalla Rai dei professori. Da Berlusconi mai richieste… - SerieTvserie : Bagaglino, Pingitore: 'Fummo cacciati dalla Rai dei professori. Da Berlusconi mai richieste, tranne una volta' - falcions85 : Pingitore racconta a #Stracult l'avventura del Bagaglino: 'Fummo cacciati dalla Rai dei professori. A Mediaset Berl… -