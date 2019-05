Away | the Survival Series si mostra in queste meravigliose immagini

Away : The Survival Series ci mostra la spietata bellezza della natura attraverso gli occhi di uno scoiattolo volante : Ispirato ai documentari sulla natura, Away: The Survival Series è un gioco di avventura basato sugli animali che ti porta nel meraviglioso viaggio di uno scoiattolo volante in natura. Questa breve descrizione accompagna il trailer d'annuncio di un progetto molto curioso previsto per PS4 e PC.Questo progetto segue il pericoloso ed emozionante viaggio nella natura di un petauro dello zucchero, più comunemente noto come scoiattolo volante. Mentre ...

New Balance apre il pub “The RunAway” e presenta la London Edition 1080 [GALLERY] : 2019 Virgin Money London Marathon: per l’occasione New Balance apre il pub “The Runaway” e presenta la London Edition 1080 New Balance, leader mondiale nel settore calzature e abbigliamento sportivo e sponsor tecnico della 2019 Virgin Money London Marathon, apre le porte al suo primo Pub “The Runaway”, in cui la valuta utilizzata sono le miglia corse e registrate sull’applicazione Strava. New Balance ha unito le forze con Strava per ...