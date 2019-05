Calciomercato Sampdoria | via Andersen e Praet | già individuati i sostituti

calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019)– Buona stagione in casasoprattutto trascinata da un grande Fabio Quagliarella, adesso si pensa al futuro con la situazione più importante che riguarda l’eventuale cessione del club. Molto importante sarà anche il, novità da segnalare sul fronte addii. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ lasembra intenzionata a vendere i suoi due gioielli: il difensoreed il centrocampista. Si tratta di calciatori pronti per piazze più prestigiose ed il club si è già mosso per i: si tratta del centrocampista norvegese Morten Thorsby dell’Heerenveen, 23 anni e per il difensore Julian Chabot, classe 1998 del Groningen. Due trattative ormai in dirittura d’arrivo. CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed estero Per le squadre –> ...

