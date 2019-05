Unicredit | ipotesi accelerated bookbuild su quota in FinecoBank? Attenzione alle azioni

borsainside

(Di martedì 7 maggio 2019) Per dovere di cronaca è comunque necessario evidenziare cheha preferito non commentare la indiscrezioni sul tema. Secondo Il Sole 24 Ore una vendita di parte delladetenuta in ...

infoiteconomia : UniCredit apre a ipotesi di cessione di una quota di FinecoBank - delittodiusura : Deutsche Bank Commerz, falliscono le nozze. Riprende quota l'ipotesi UniCredit. -