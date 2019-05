Siviglia | Monchi | «Di Francesco? La prima scelta resta Caparros»

Siviglia - Monchi : “Di Francesco? La prima scelta resta Caparrós” : Il direttore sportivo del Siviglia, l’ex Roma Monchi, commenta le indiscrezioni di Marca, secondo cui il Di Francesco sarebbe la prima scelta del club andaluso per la prossima stagione: “Ho grande ammirazione per Eusebio, ma non è la prima né la seconda opzione, la prima scelta resta l’allenatore attuale, ovvero Joaquin Caparrós“. Ai microfoni di Radio Cope, l’ex ds giallorosso ha anche commentato ...

Monchi senza pace : rissa sfiorata con l'ex presidente del Siviglia : Non è un periodo particolarmente felice per Monchi , che dopo aver terminato malamente l'esperienza con la Roma è tornato al Siviglia . E proprio nella città andalusa, come riferisce l'emittente ...

Nervi tesissimi in casa Siviglia - rissa sfiorata tra Monchi e l’ex presidente Del Nido : Secondo i media spagnoli, il dirigente spagnolo non avrebbe gradito alcuni commenti dell’ex presidente del club andaluso Primi problemi per Ramon Monchi nella sua nuova avventura al Siviglia, cominciata da poco più di un mese dopo il traumatico addio alla Roma. LaPresse/EFE Il dirigente spagnolo infatti avrebbe litigato furiosamente con l’ex presidente del club andaluso José Maria Del Nido, nel corso di una festa popolare ...

Siviglia - Monchi : 'Vendere? Con le giuste offerte si vendono tutti. Il problema è un altro' : Cessioni? Tutti i club del mondo, con le giuste offerte, vendono giocatori. La cosa brutta non è vendere, ma comprare male'

Siviglia - Monchi pensa a Di Francesco per la panchina : Il binomio Monchi-Di Francesco potrebbe ricomporsi in Andalusia. Secondo i siti spagnoli, l’ex ds giallorosso ora al Siviglia è già al lavoro per individuare l’allenatore per la prossima stagione e starebbe pensando al tecnico con cui ha lavorato nell’ultimo anno e mezzo alla Roma. Il Siviglia rischia di rimanere fuori dalle coppe e questo potrebbe complicare l’arrivo di un allenatore di primo livello ma, ...

