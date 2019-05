Sampdoria | un campo per Samuele | vittima del ponte Morandi

Genoa e Sampdoria il 27 maggio in campo per il Ponte Morandi : Sarà un vero spettacolo la partita mista tra Sampdoria e Genoa in programma il 27 maggio prossimo al Ferraris. Una partita mista rossoblucerchiata per raccogliere fondi a favore delle aziende e dei piccoli commercianti che operano sotto il Ponte Morandi, distrutto dal crollo del 14 agosto scorso che provocò 43 vittime. Criscito, Quagliarella, Veloso, Ramirez, Colley, Romero. Tutti mischiati tra loro, uniti, per solidarietà. Perché la beneficenza ...

Sampdoria - Ferrero si mostra tranquillo sulle questioni di campo. Ma glissa su quelle extra : “Sabatini chi?” : Pesante sconfitta per la Sampdoria. I ragazzi di Giampaolo sono tornati da Bologna con un secco tris sul groppone. Ma il presidente blucerchiato Massimo Ferrero, a margine della presentazione dell’evento ‘Facciamo squadra per Genova‘, ha dimostrato tranquillità. “La stagione della Sampdoria – le sue parole – finirà nel miglior modo possibile. Nulla è perduto, adesso dobbiamo vincerle tutte. Dobbiamo ...

Sampdoria tra campo e cessione - Giampaolo in conferenza : “Spero il Presidente venda il più tardi possibile” : Non si vuole fermare dopo i buoni risultati ottenuti finora e la vittoria nel derby contro il Genoa. L’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato alla vigilia del match di domani in casa del Bologna. Ecco le sue parole in conferenza: “Bisogna andare oltre la dimensione provinciale. Non possiamo accontentarci del derby, dobbiamo lottare per un obiettivo più grande. Essere lì fino alla fine. Perché ci accresce ...