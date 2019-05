Raccolta differenziata a Comiso | ottime percentuali del primo mese

Poche idee ma confuse. I falsi miti sulla Raccolta differenziata e i consigli per farla nel modo corretto #riciclo : Una seconda vita: è così che SRA – Sviluppo Risorse Ambientali srl ci sollecita ad una giusta raccolta differenziata facendo attenzione però ai falsi miti che si sono accumulati in questi primi anni di rodaggio. Ad esempio lavate la plastica dai residui alimentari al suo interno? Non dite bugie e se foste portati a dire si, per un segno di civiltà pubblica all’ennesima potenza e non perchè lo facciate veramente, potete tirare un ...