ilfoglio

(Di martedì 7 maggio 2019) Fossi nei panni del nostro ottimo @davidallegranti non esiterei a riprendere in mano il bel libro da poco scritto e aggiungere un paragrafo esplicativo del titolo, “Come si diventa leghisti”. La postilla finale sarebbe questa: “Per procurato allarme”. Si diventa elettori leghisti per procurato allar