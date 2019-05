Guida per installare e vedere liste IPTV su Smart TV

Superbike 2019 a Imola : calendario - orari e Guida tv : Superbike, tutto il mondiale su Sky Nel triennio 2019-2021, Sky Sport MotoGP sarà l'unico canale a trasmettere in diretta tutti i Round del World Superbike, 13 appuntamenti,, del World Supersport, 12,...

Auto a Guida autonoma in Italia : c'è il via libera alla prima sperimentazione : Il ministero dei Trasporti ha dato il via libera alla sperimentazione su strada pubblica del primo veicolo a guida Autonoma in Italia. Dopo il parere positivo espresso dall'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road il 22 marzo, la Direzione generale Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rilasciato l'Autorizzazione, con la quale si dà ufficialmente avvio alle sperimentazioni di Auto a guida Autonoma su ...

Guida autonoma in Italia. Prima autorizzazione per i test su strade pubbliche : A voler immaginare le città del futuro è impossibile fare a meno di pensare che la tecnologia svolgerà un ruolo importante nella crescita ed espansione delle principali metropoli del mondo, e non solo. Concentrandosi, in particolare, sulle strade, sembra ormai certo che una delle principali innovazioni nei trasporti dei prossimi anni sarà l’avvento dei veicoli a Guida autonoma, in grado di muoversi da soli e dotati di una tecnologia che ...

Golf - European Tour 2019 : otto italiani in gara al British Masters. Fleetwood e Wallace Guidano le speranze inglesi : Il British Masters cambia sponsorizzazione: dopo aver avuto quella di Sky Sports nel 2018, è Betfred a dare ora nuovo impulso a questo storico torneo. A Southport (tre quarti d’ora di auto da Liverpool) continua la tradizione di una manifestazione che, messa in piedi nel 1946, ha vissuto numerose difficoltà in tempi recenti, tanto da esser cancellata dall’European Tour tra il 2009 e il 2014. Eppure l’albo d’oro è ...

Il ministero dei Trasporti ha autorizzato la sperimentazione di auto che si Guidano da sole a Torino e a Parma : Martedì il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato per la prima volta la sperimentazione di automobili che si guidano da sole su alcune strade pubbliche italiane, a Torino e a Parma. La direzione generale Motorizzazione ha concesso la possibilità

"C'è un uomo morto nell'auto al posto di Guida" : macabra scoperta : Omicidio a Belmonte Mezzagno, Palermo. Il corpo era riverso dentro una Bmw in via Umbria, nei pressi del campo sportivo. Sul...

Guida autonoma - via libera dal Ministero dei Trasporti per i test su strada in Italia : L’ultimo atto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dà ufficialmente avvio alle sperimentazioni dei veicoli dotati di autopilota sulle strade pubbliche del nostro Paese: infatti, la Direzione generale Motorizzazione del Mit ha rilasciato l’autorizzazione ai test su strada pubblica del primo veicolo self driving. Il via libera arriva dopo l’avallo da parte dell’Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road, espresso ...

Percorso Giro d’Italia 2019 : le 21 tappe ai raggi X. La Guida completa - gli scenari tattici e l’analisi di Federico Militello : Sabato 10 maggio scatterà l’edizione n.102 del Giro d’Italia. 21 tappe da disputare, 3578,8 km da percorrere lungo lo Stivale. Saranno nove le frazioni che presenteranno un chilometraggio superiore ai 200 km. Giocheranno un ruolo determinante le prove contro il tempo: previste ben tre cronometro individuali, per un totale 59,8 km. Cinque, invece, i tapponi di altissima montagna, tutti concentrati nella seconda parte della Corsa ...

Auto a Guida autonoma - il ministero autorizza la prima sperimentazione su strada pubblica. Primi test a Torino e a Parma : Arrivano le Auto a guida Autonoma in Italia. Lo ha deciso la Direzione generale Motorizzazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha rilasciato oggi l’Autorizzazione alla sperimentazione su strada pubblica. Si tratta del primo via libera del ministero dopo il parere positivo espresso il 22 marzo scorso dall’Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road. Entusiasta il ministro Danilo Toninelli che ha commentato: ...

Ministero dei Trasporti dà la prima autorizzazione per la Guida autonoma su strada : La Direzione generale Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rilasciato oggi l’autorizzazione alla sperimentazione su strada pubblica del primo veicolo a guida autonoma in Italia.Si tratta del primo via libera del Ministero dopo il parere positivo espresso il 22 marzo scorso dall’Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road. Lo rende noto il Mit, sottolineando che con questo atto formale si ...

Auto del futuro : la Guida autonoma le trasformerà in salotti o - perché no - in uffici : Auto del futuro, si guideranno da sole e saranno super intelligenti, accoglieranno i passeggeri trasformando l’abitacolo a secondo delle esigenze Da qualche anno a questa parte i must che sembrano guidare nel futuro l’Automotive sono essenzialmente due, “motori ecologici” di ogni tipo e, neanche a dirlo, la “guida Autonoma“.Le più rinomate aziende e le nuove start-up stanno investendo miliardi nella ...

La Guida alternativa per scoprire la Parigi al di fuori delle rotte turistiche - Parigi - : E' uno dei più grandi centri d'arte contemporanea in Europa che ospita mostre, eventi e spettacoli tutto l'anno. Non molti sanno che sotto il Palais de Tokyo c'è una grotta segreta con arte di strada.

Un KTM 1290 Super Duke R così non lo avete mai visto - se poi a Guidarlo è la stuntgirl Mai-Lin lo spettacolo è assicurato : Via tutto, rimane solo il meglio. é questa la filosofia che Louis Moto ha adottato per realizzare la special su base KTM 1290 Super Duke R che ha guidato la stunt rider Mai-Lin Il problema per i recidivi? Quello di doversi costantemente innovare, trovare altri trucchi, essere originali. Nessun problema per la squadra “Schraubercrew” (team dei tuttofare), di Louis Moto che, anno dopo anno, presenta una nuova preparazione al ...

Elezioni europee 2019 - la Guida al voto : tutto quello che c'è da sapere : Le ultime notizie sulle Elezioni europee 2019, le più importanti per l'Unione europea dalla sua fondazione e le prime dopo...