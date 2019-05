Scherma : cdm spada - Navarria 2/a a Cali : ROMA, 6 MAG - Azzurri protagonisti nel GrandPrix FIE di spada maschile e femminile svoltosi a Cali, valido per la coppa del mondo. Il tricolore è stato infatti presente sul podio di entrambe le gare, grazie a Mara Navarria che ha conquistato il secondo posto nella spada femminile, e a Marco Fichera terzo nella competizione ...

Scherma : Cdm fioretto donne - Cipressa 3/a : TAUBER, GERMANIA,, 4 MAG - L'azzurra Erica Cipressa conquista il terzo posto nella gara individuale della tappa di Tauber del circuito di Coppa del Mondo di fioretto femminile. La poliziotta veneziana sale per la seconda volta in carriera sul podio a conclusione di una gara che l'ha vista protagonista fino alla semifinale contro la russa Inna ...

Scherma : Cdm sciabola - azzurre terze : ROMA, 24 MAR - L'Italia di sciabola femminile continua a salire sul terzo gradino del podio. Anche al termine della tappa di Sint Niklaas del circuito di Coppa del Mondo, la squadra azzurra conclude al terzo posto così come fatto in tutte e quattro le gare stagionali fin qui svoltesi. In Belgio il quartetto del Ct, Giovanni Sirovich, composto da Irene Vecchi, ...

Scherma - Cdm : Italia sul podio con le squadre di sciabola e con quella di spada femminile : ROMA - Tre podi per l'Italia nella coppa del mondo di Scherma. E' terza la sciabola femminile a Sint Niklaas, in Belgio, e quella maschile a Budapest. Stesso risultato per la spada femminile a Chengdu.