I candidati a sindaco a confronto sul futuro delle gare remiere

Slow Food Empolese Valdelsa scrive ai candidati sindaco : 'Quali impegni su agricoltura e inquinamento?' : Gli effetti sono oggi più che mai all'attenzione del mondo per il ripetersi di episodi metereologici drammatici che interessano direttamente le persone ma anche il mondo economico ed i rapporti tra ...

Aversa - i candidati sindaco 'a spasso per la città' - : Aversa " A spasso per la città e visita ad associazioni e comitati dei propri candidati. È una campagna elettorale in movimento quella che hanno avviato i cinque candidati a sindaco di Aversa che, ...

Comunali Pescara - otto candidati sindaco : Pescara - Sono 8, a Pescara, i candidati a sindaco alle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio. Si tratta di Erika Alessandrini (M5s), Gianluca Baldini (lista civica), Stefano Civitarese (lista civica), Carlo Costantini (polo civico Faremo Grande Pescara), Mirko Iacomelli (Casapound), Carlo Masci (centrodestra), Marinella Sclocco (centrosinistra), Gianni Teodoro (lista civica). Diciassette le liste depositate in Comune tra ieri e le 12 ...

Bari 2019 - lista 'Di Rella Sindaco' : foto e curriculum dei candidati : A meno di un mese dalle elezioni comunali i giochi sono ormai fatti, le coalizioni presentano le liste dei candidati a sostegno dei sei candidati sindaci: Pasquale Di Rella, Antonio Decaro, Irma ...

Elezioni : 14 liste per 4 candidati sindaco : ... di qualunque obiettivo e finalità, anche se quelle dedicate alla cosiddetta cultura e agli eventi e spettacoli sono in grande preponderanza. Riccardo Zingaro , Luceraweb "

Zerbo - il sindaco lascia - e i cittadini tappezzano il paese di cartelli 'Ricandidati per noi' : In fondo, conclude Petrali, la stima dei suoi concittadini è dovuta a un 'motivo semplice: a quello che dovrebbe fare ogni sindaco del mondo'.

Le liste e i nomi dei candidati del centrodestra per Bocci sindaco : Ex consiglieri comunali, imprenditori, giovanissimi appena 18enni: cominciano a definirsi i nomi dei candidati delle liste civiche e dei partiti che sostengono Ubaldo Bocci , candidato unico del ...

Brolo - Me - : "ripartire" - "volare" - "andare oltre" - gli slogan dei tre candidati a sindaco : ... sotto l'ala della sua candidatura, tutto luccicherebbe come non mai <<commercio, sport, associazioni, turismo, tessuto sociale ..>> e chi più ne ha più ne metta. Ma dei politici si sa che la prima ...

Coldiretti consegna ai candidati a sindaco il progetto per lo sviluppo territoriale : Tutto questo Coldiretti chiede alla politica, affinché insieme a Campagna Amica e a tutte le aziende che fanno parte di tale comparto si riesca a ottenere lo giusto sviluppo economico e il ...

Amministrative Caltanissetta - confronto tra i candidati a Sindaco : domenica Tony Accesi va in diretta dal Teatro Rosso di San Secondo : ... - LA 'MACCHINA COMUNALE' - 'RIFIUTI' - 'CENTRO STORICO' - -'LA CENTRALITA' DI Caltanissetta'- - 'VIE DI COMUNICAZIONE' - 'MIGRAZIONE/IMMIGRAZIONE' - 'CULTURA,TURISMO E SPETTACOLI' A causa delle ...

Confindustria ai candidati sindaco di Forlì : 'Pensiamo alla Città Romagna' : ... Cesena e Rimini, investimenti sui bacini per ovviare alle criticità idriche e, sui rifiuti, Maremonti è netto: 'Sosteniamo la creazione di un distretto del riciclo e di una vera economia circolare, ...

#BielleseAlVoto : Occhieppo siamo noi ha tre nuovi candidati. Stoppa vicesindaco FOTOGALLERY : ... Myriam Godino Viero, 19enne che si occuperà del tema giovani; e Roberto Spilinga, attuale vicepresidente della Valle Elvo Occhieppese Calcio, che seguirà il mondo delle associazioni e dello sport.

Caltanissetta - la consulta comunale delle disabilità pronta a confrontarsi con i candidati sindaco : ... per poter illustrare il programma degli stessi, in primis per tutte le questioni che riguardano la disabilità, ma anche per tutte le altre che coinvolgeranno le famiglie nell'attività politica ...

Aeroporto Firenze - candidati sindaco del centrodestra si spaccano. Bocci : “Si faccia”. Spada : “Non se ne parla” : La pax nel centrodestra toscano è durata meno di un giorno. Giusto il tempo per trovare il nome dei candidati sindaco a Firenze, Prato e Livorno ed esultare alla “unità del centrodestra”. Da sabato poi è tornata la rottura interna su un tema molto caro ai due capoluoghi che andranno al voto a maggio (Firenze e Prato): l’ampliamento dell’Aeroporto di Peretola. Nella sua prima uscita pubblica, il candidato sindaco di Firenze Ubaldo Bocci ha detto ...