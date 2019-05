Carlo Alvino | “Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli sono a Madrid | bombe di

forzazzurri

(Di lunedì 6 maggio 2019), giornalista vicino alle vicende del Napoli, attraverso il suo profilo Twitter ha rivelato il viaggio aper motivi istituzionali del presidente Dee dell’amministratore delegato. Il motivo del viaggio è chiaro, ma il patron azzurro è sempre pronto a sorprendere, chissà che non ci sia il mercato dietro le quinte ed una trattativa per qualche calciatore iberico, ricordiamo che al Napoli piace tanto il talento Fornals e Valverde del RealLeggi anche :Deinvoca la rivoluzione: “Campionati noiosi e obsoleti: European Cup al posto di Champions ed EL”LEGGI ANCHE :Rizzoli sul VAR: “Il rigore di Napoli? Bisogna avere fiducia. VAR aiuta ma non…”LEGGI ANCHE :Pres. Spal: “Lazzari interessa al Napoli, se ne parlerà a giugno. Abbiamo fissato il prezzo”LEGGI ANCHE :Genoa, Criscito furioso: “Avete ...

giovann89513160 : @NCN_it Vorrei complimentarmi con tutti voi ed in particolare con l’inutile pagliaccio Carlo Alvino per l’ennesimo… - giovann89513160 : RT @Minomar76: #alvino (come da foto nel commento) ha definito i ragazzi della @offsidesquad (che apertamente non sono giornalisti) 'inutil… -