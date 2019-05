MotoGp – Jerez infrange i sogni di Quartararo | “ecco perchè sono stato costretto al

MotoGp – Rimonta positiva di Valentino Rossi a Jerez - ma i complimenti sono tutti per Marquez : “il problema è lui!” : Valentino Rossi elogia Marc Marquez: le parole del Dottore sul campione del mondo in carica dopo il Gp di Jerez de la Frontera Marc Marquez è tornato sul gradino più alto del podio ed in testa alla classifica piloti: dopo al caduta di Austin lo spagnolo della Honda ha dimostrato ancora una volta ciò di cui è capace, trionfando davanti al suo pubblico al Gp di Jerez de la Frontera. AFP/LaPresse Un sesto posto relativamente positivo per ...

MotoGp – Marquez fa lo sborone a Jerez - che affondo ai rivali : “ho voluto mettere le cose in chiaro” : Marc Marquez sicuro di sè dopo la vittoria di oggi al Gp di Jerez de la Frontera: che affondo ai rivali Marc Marquez è tornato sul gradino più alto del podio ed in testa alla classifica piloti: dopo al caduta di Austin lo spagnolo della Honda ha dimostrato ancora una volta ciò di cui è capace, trionfando davanti al suo pubblico al Gp di Jerez de la Frontera. AFP/LaPresse Un trionfo che dà a Marquez tanta sicurezza e anche la forza ed il ...

MotoGp – Jorge Lorenzo a pezzi dopo Jerez : “deluso e preoccupato. Risultato pessimo - non sono a mio agio” : Jorge Lorenzo deluso e preoccupato dopo il 12° posto ottenuto nella gara di Jerez: il pilota spagnolo non riesce a trovare il giusto feeling con la sua Honda Mentre la Honda di Marc Marquez domina sul circuito di Jerez, quella di Jorge Lorenzo chiude la gara spagnola in 12ª posizione. Un Risultato pessimo per il pilota iberico che, nel post gara, non nasconde la sua preoccupazione per un feeling con la moto che stenta ad arrivare. ...

MotoGp – Il rammarico di Petrucci a Jerez : “soddisfatto per la gara - ma volevo il podio” : Danilo Petrucci chiude al quinto posto il gp di Jerez: il pilota Ducati si rammarica per non aver raggiunto il podio, obiettivo possibile viste le buone prove del weekend precedente alla gara Dopo le buone prove nel weekend precedente alla gara, Danilo Petrucci ha chiuso solo in 5ª posizione il gp di Jerez. Non un brutto risultato, visti i problemi della Ducati sulla pista spagnola, ma prove libere e qualifiche avevano dato la sensazione ...

MotoGp – Pessimo gesto di un marshall a Jerez - Rins gli affida la moto e lui… ne ruba un pezzo e lo mette in tasca [VIDEO] : Subito dopo la fine del Gp di Jerez, Rins affida la moto ad un marshall per festeggiare con i suoi tifosi, ma quello che accade è sconvolgente Un gesto davvero brutto quello commesso da un commissario di pista a Jerez, subito dopo la conclusione della gara vinta da Marquez davanti a Rins. Per festeggiare il secondo posto con i propri tifosi, il pilota della Suzuki affida la propria moto ad un marshall che, pensando di non essere visto, ...

MotoGp Jerez - commissario pizzicato : prende la spugnetta della Suzuki di Rins : Storie di marshall a bordo pista. C'è chi a fine gara saluta i piloti sbandierando nel loro giro di onore; chi si unisce ad applausi e festeggiamenti; c'è chi ne approfitta per farsi una foto con le ...

MotoGp : Marquez imprendibile a Jerez : ANSA, - ROMA, 5 MAG - Dominio spagnolo a Jerez de la Frontera con l' "imprendibile" Marc Marquez - un monologo il suo, alla 46ma vittoria nella top class - che mette in fila Alex Rins, alla conferma ...

MotoGp - Marquez domina a Jerez davanti a Rins e Viñales : tutte le FOTO della festa spagnola [GALLERY] : Tre spagnoli sul podio del Gp di Jerez, vinto da Marc Marquez davanti ai connazionali Rins e Viñales Marc Marquez si lascia alle spalle la scivolata di Austin e torna a vincere nel Gp di Spagna, quarto appuntamento del mondiale MotoGp. Il catalano, partito dalla terza posizione in griglia, prende la testa della corsa alla prima curva per restarci fino alla bandiera a scacchi. Salgono sul podio con il leader iridato i connazionali Alex Rins ...

MotoGp Jerez - Dovizioso : «Peccato - obiettivo era il podio» : Bene ma non benissimo - ha spiegato il pilota della Ducati ai microfoni di Sky Sport - Per il campionato siamo messi benissimo, non è stata una botta. Siamo convinti che possiamo continuare a dire la ...

MotoGp - tripletta spagnola ad Jerez. Marquez vince davanti a Rins e Vinales : Dopo la pole position conquistata ieri dal francese Quartararo , la gara è invece stata vinta dal solito Marc Marquez che ha ottenuto l'ennesimo successo della sua carriera nel gran premio di casa, a ...

MotoGp – Dovizioso - sorriso amaro : “a Jerez facciamo fatica - venuti fuori i soliti limiti - ma siamo in piena lotta per il Mondiale” : Andrea Dovizioso chiude al quarto posto la gara di Jerez: un risultato non di certo da buttare, su una pista nella quale la Ducati fa fatica e che ne evidenzia i limiti Andrea Dovizioso non va oltre il quarto posto nel gp di Jerez. Nonostante le buone prove della Ducati nei giorni precedenti, la gara ha dato un responso ben diverso. Il podio è stato tutto spagnolo: Marquez, Rins e Vinales che, nel finale, si è difeso proprio dagli attacchi ...

MotoGp a Jerez - vince Marquez e triplete spagnolo. Dovizioso quarto - male Valentino Rossi : Marc Marquez conquista il Gran Premio di MotoGp di Jerez de la Frontera. Nella quarta tappa del Motomondiale, lo spagnolo della Honda si piazza davanti ai connazionali Alex Rins (Suzuki Ecstar) e Maverick Vinales (Yamaha). quarto il ducatista Andrea Dovizioso seguito dal compagno di team Danilo Petr

MotoGp – Vinales contento del podio di Jerez : “la Yamaha va migliorata - ma il 3° posto qui è come una vittoria” : Maverick Vinales esprime la sua soddisfazione per il terzo posto di Jerez: la Yamaha ha bisogno ancora di qualche miglioramento, ma il podio è come una vittoria viste le difficoltà passate sul circuito spagnolo Maverick Vinales ha chiuso al terzo posto il Gp di Jerez. Il pilota spagnolo si è piazzato dietro Marquez e Rins, completando un podio tutto spagnolo. Vinales è riuscito a gestire bene le gomme, dettaglio che gli ha permesso di ...