L' Udinese ferma l' Inter | finisce 0-0 | niente fuga Champions per i nerazzurri

VIDEO Udinese-Inter 0-0 - Highlights - gol e sintesi. Nerazzurri fermati da un Musso para-tutto ala Dacia Arena : Alla Dacia Arena di Udine termina 0-0 l’anticipo serale della 35esima giornata di Serie A tra Udinese e Inter. I Nerazzurri di Luciano Spalletti devono fare i conti con un Musso in serata di grazia, capace di parare qualunque cosa. Obiettivo tre punti mancato e possibilità per le altre squadre in lizza per un piazzamento in zona Champions League di avvicinarsi. Stesso discorso per i bianconeri di Igor Tudor che dovranno guardarsi le spalle ...

On Air : L'Udinese ferma l'Inter. La Spal resta in Serie A : ROMA - L' Inter fa un altro passo verso la Champions , l' Udinese verso la salvezza. Alla Dacia Arena finisce 0-0 con i nerazzurri che fanno più gioco ma che sono incapaci di realizzare. La squadra di ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata : Musso ferma l'Inter - 0 a 0 con l'Udinese! : Risultati Serie A: negli anticipi della 35giornata l'Inter vuole blindare il quarto posto e la Spal la salvezza, rischia l'Udinese che è ancora in bilico.

Udinese-Inter 0-0 - le pagelle nerazzurre : Nainggolan si conferma ad alti livelli : Si è appena concluso alla Dacia Arena l'anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A tra Udinese ed Inter sul risultato di 0-0. Gara senza grandi emozioni con le due squadre che si dividono la posta in palio. I friulani si portano a +5 punti sull'Empoli in zona retrocessione, mentre i nerazzurri salgono a quota 63 e sono a più cinque sulla Roma quinta in classifica. La settimana prossima l'Inter giocherà allo stadio Meazza nel posticipo ...

L'Atalanta non si ferma più : Udinese ko 2-0 e quarto posto in classifica : Marco Gentile Le reti di de Roon e Pasalic hanno permesso alL'Atalanta di mandare al tappeto l'Udinese di Tudor. Con questo successo i nerazzurri si prendono il quarto posto L'Atalanta di Gian Piero Gasperini ci mette 80 minuti per piegare la resistenza dell'ostica Udinese di Igor Tudor e lo fa grazie ai gol di de Roon, su calcio di rigore guadagnato da Masiello, e di Pasalic, a cinque dal novantesimo. Nonostante le fatiche di coppa ...

Roma-Udinese - probabili formazioni : Ranieri conferma Mirante : ROMA UDINESE probabili formazioni – La lotta per un posto in Champions entra nel vivo, ed è ormai chiaro che a contendersela saranno Milan, Atalanta, Roma e Lazio. Quattro squadre, un posto solo per la massima competizione europea. I giallorossi cercano la vittoria per cercare di rimanere agganciati al treno per il quarto posto, approfittando […] L'articolo Roma-Udinese, probabili formazioni: Ranieri conferma Mirante proviene da ...

Udinese - con l’Empoli per confermarsi. Tudor : “Sarà difficilissima” : Il cambio di allenatore ha portato bene all’Udinese, che da quando siede Igor Tudor in panchina ha ottenuto quattro punti in due gare, tra cui il pari a San Siro contro il Milan. Inoltre, la squadra sembra convincere anche sotto il punto di vista della prestazione. Ma confermarsi non è mai facile, lo sa bene il tecnico dei friuliani intervenuto nella conferenza stampa della vigilia della sfida tra i bianconeri e ...