I C ' Gatti' Mio fratello Peppino | la bellezza della Verità contro

Basket femminile - le migliori italiane della 21a giornata di Serie A1. Ilaria Milazzo indomita - ma il premio del coraggio è di Giulia Gatti : Come già in più di un’occasione nel corso della stagione, l’Italia mostra gli artigli in questa ventunesima giornata della Serie A1 di Basket femminile (che però non è la penultima, ma la terzultima, a causa dello spostamento della ventesima al 24 marzo). Diverse, infatti, sono le prestazioni da rimarcare, ma ce n’è una che, più di tutte, va apprezzata non già per i numeri in quanto tali, ma soprattutto perché chi l’ha ...