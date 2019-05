Burrasca sulla Liguria | disagi al Colombo

Burrasca di scirocco in Sicilia : circolazione ferroviaria sospesa sulla Messina-Palermo : E’ interrotto dalle 06:50 il tratto di linea ferroviaria fra Caronia e S. Stefano di Camastra, sulla linea Messina–Palermo, per la presenza di un albero sui binari. sospesa la circolazione anche fra Barcellona e Patti, sia nel tratto di linea “lento” che su quello veloce, per guasti alla linea elettrica di alimentazione dei treni causati dal forte vento e per la presenza di un telone sulla linea elettrica fra le stazioni ...