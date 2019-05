Salvini resiste | Conte media La conta su Siri si allontana

25 aprile - Sala : “Salvini dica che Resistenza non gli interessa - non cerchi scuse”. Il corteo : “Non meritiamo ministro così” : A Milano, per il tradizionale corteo del 25 aprile, hanno sfilato migliaia di persone, tra cui il sindaco Giuseppe Sala e il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Il palco, come di consueto, è stato montato in piazza del Duomo. In piazza San Babila, come ogni anno, è stata contestata la Brigata ebraica. “Salvini dica che la Resistenza non gli interessa, non cerchi scuse” ha detto il sindaco del capoluogo lombardo. L'articolo 25 ...