Salvini | A scuola tornerà il grembiule Al Paese servono ordine e disciplina

Salvini invoca “Ordine e disciplina” e propone la sua ricetta per la scuola : “Reintrodurremo il grembiulino” : “Abbiamo appena reintrodotto l’educazione civica a scuola e vorrei che tornasse anche il grembiule per evitare che vi sia il bambino con la felpa da 700 euro e quello che ce l’ha di terza mano perché non può permettersela. Ma sento già chi griderà allo scandalo ed evocherà il duce, ma un paese migliore si costruisce anche con ordine e disciplina”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, stamani durante un breve comizio ...

Salvini : a scuola va rimesso il grembiulino ai bambini : "Abbiamo riportato l'educazione civica a scuola, chiederò che venga rimesso anche il grembiulino ai bambini per evitare che ci sia chi viene con le felpe da 700 euro. Diranno che lo faceva anche il Duce. Ma siamo in democrazia, bisogna riportare ordine e disciplina". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini durante un comizio a San Giuliano, prima tappa del tour elettorale in Toscana. "Stiamo lavorando - ha ricordato - su tasse, ...

Scuola - torna l'educazione civica. Boldrini in Aula : "Salvini ne avrebbe bisogno" : torna l' educazione civica nelle scuole primarie e secondarie. La novità arriva dall'ultimo emendamento alla riforma delle scuole, fresco di approvazione alla Camera e ora all'esame del Senato. La ...