Clash Royale | Nuovi Bilanciamenti in arrivo e Fix disponibili

Clash Royale : il campione italiano si racconta dopo la Top8 raggiunta al mondiale di Berlino : Il mobile gaming ha rivoluzionato il mondo dell’esport, permettendo a chiunque abbia uno smartphone di diventare un campione dei videogiochi. Non servono più mouse e tastiera o i pad, è sufficiente un tablet o un cellulare prestazionale per poter sfidare amici e perfetti sconosciuti online, scalando le classifiche. Il mercato del mobile è in rapidissima espansione: secondo le stime di Newzoo, uno tra i portali più affidabili in merito ai dati ...