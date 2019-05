Sita fornisce sistema gestione operazioni all' aeroporto di Malta

Trasporto aereo : Sita fornisce il sistema per la gestione delle operazioni all’Aeroporto di Malta : L’Aeroporto Internazionale di Malta ha installato nei terminal nuovi monitor per le informazioni sui voli basati sull’avanzato sistema Airport Management System di SITA, il fornitore globale di soluzioni IT per l’industria del Trasporto aereo. Altamente flessibile, il sistema sviluppato da SITA consente allo scalo di comunicare in modo più efficace le informazioni sui voli – lo stato di ogni volo, l’assegnazione del gate di partenza – ...