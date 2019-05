Salvini | tagliati i fondi per i migranti e la Caritas non partecipa | ' Lo fate per i soldi'

Blastingnews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Matteoha infine mantenuto la promessa di tagliare iper l'accoglienza deiin Italia, con la conseguenza che molti operatori del settore si sono tirati indietro nonndo ai bandi. Tra loro c'è anche la, che da settimane ormai ha deciso di nonre più alle gare del Viminale.beffa la"Viste le limitazioni imposte sull'accoglienza dal decreto, è l'unica strada rimasta" ha dichiarato monsignor Corrado Pizziolo, presidente dell'istiuto caritatevole. L'uomo, senza troppi giri di parole, ha spiegato che senza un adeguato sovvenzionamento dalla casse pubbliche la Chiesa non è più "disposta a sostituirsi allo Stato". Una risposta, anzi sarebbe meglio dire un assist, che il prelato ha concesso a: "Se siete così generosi accogliete con meno. O loper far quattrini?" ha subito replicato il vicepremier ...

TweetNewsIta : Il Viminale ha tagliato i fondi all'accoglienza e la Caritas non partecipa più ai bandi. - BobToney65 : RT @RogerHalsted: Buonismo pe(ta)loso... #Salvini smaschera la #Caritas: 'Accogliete solo per fare quattrini?' Fondi tagliati e i campioni… - parcheggiando : RT @RogerHalsted: Buonismo pe(ta)loso... #Salvini smaschera la #Caritas: 'Accogliete solo per fare quattrini?' Fondi tagliati e i campioni… -