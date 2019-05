wired

(Di venerdì 3 maggio 2019) Quali sono i miglioriacquistabili in questo momento andando a pescare dal recente catalogo e abbracciando, così, sia le ultime presentazioni sia le passate edizioni? D’altra parte può spesso essere una strategia vincente quella di puntare a dispositivi di penultima generazione (e magari anche anteriore) che sono ancora assai attuali e che si possononon solo sul sito ufficiale di Apple, ma anche presso i rivenditori online e offline.E quali sono invece glida lasciare sullo scaffale perché ormai troppo vetusti? Ecco il nostro elenco dei tablet Apple che si possono comprare in questo 2019 ormai giunto quasi a metà.Pro 2018Pro 2018 rimane ancora in assoluto il tablet di Apple più performante finora presentato, offrendo qualcosa di più anche dell’ultima versione svelata in ordine cronologico, che vi racconteremo in seguito. Non è esagerato ...

MilanoCitExpo : Quale iPad acquistare (e quale evitare) #DipartimentoInnovazioneTecnologia -