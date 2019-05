Messi residente a Recanati | il sindaco gli invia la cartolina elettorale | Venga a

Barcellona - il presidente Bartomeu annuncia : “presto l’incontro per il rinnovo di Leo Messi” : Il numero uno del club blaugrana ha confermato che nei prossimi giorni ci sarà un incontro con Messi per parlare del rinnovo di contratto Il contratto di Lionel Messi con il Barcellona scadrà nel 2021, ma il presidente Bartomeu non vede l’ora di sedersi intorno ad un tavolo per discutere del rinnovo. AFP/LaPresse Ad annunciarlo è stato lo stesso numero uno del club blaugrana, intervenuto ai microfoni di ESPN per confermare come tra ...